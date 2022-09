Baños no declara en el judici per negar-se a respondre a Vox perquè no ho pot fer en català

L'exdiputat de la CUP al Parlament Antonio Baños ha renunciat a declarar aquest dijous al judici per desobediència greu al jutjat penal 30 de Madrid perquè la magistrada Hortensia De Oro-Pulido no li ha permès fer-ho en català, un fet que el propi Baños ha titllat de "ridícul". L'exdiputat s'enfronta a una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació per no haver respost Vox quan va testificar al judici del Procés. Aquest dimecres es va iniciar el judici contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant pels mateixos fets.

La magistrada li ha negat la possibilitat de tenir un intèrpret que traduís al castellà

En una atenció als mitjans abans d'entrar al jutjat, Baños havia explicat que pretenia respondre les preguntes tant del seu advocat com de la Fiscalia. Finalment, l'exdiputat de la CUP no ho ha fet perquè la magistrada li ha negat la possibilitat de tenir un intèrpret que traduís al castellà. Baños no estava obligat a declarar.



"Nosaltres havíem demanat declarar en català en temps i forma i es veu que els escrits no els han mirat o no els han llegit. El cas és que la jutgessa m'ha impedit parlar en català amb l'argument que estem a Madrid", ha relatat Baños a la sortida de la vista.

Al judici, Baños ha dit que "per parlar una llengua estrangera i ser jutjat fora de jurisdicció", renunciava a intervenir si ho havia de fer en castellà. La jutgessa ha argumentat que com la jurisdicció del seu jutjat és exclusiva a Madrid, on "l'única llengua oficial és l'espanyol", no acceptaria la declaració en català.



"Si vol expressar-se aquí, ho ha de fer en castellà. No té aquest dret i no es produeix cap problema", ha dit la jutgessa, que ha insistit que "no es produeix cap indefensió" perquè Baños entén el castellà: "Si declararà en català, assegui's", ha afirmat la magistrada.



Durant la vista, l'advocat de Baños ha afirmat que l'acusat "no es va negar a declarar" durant el judici del Procés, perquè va acceptar respondre les preguntes de Vox a través del president del tribunal, Manuel Marchena. "No hi ha oposició a què se li pregunti, sinó que el que hi ha és oposició a qui li pregunta", ha dit. També ha negat que pugui ser considerat un fet greu i ha demanat l'absolució de Baños. "La importància no és la sentència sinó que ho era el gest polític de negar-se a parlar sempre i en qualsevol lloc amb la ultradreta", ha insistit Baños, que ha remarcat que era "perfectament conscient" que el que feia era desobeir.