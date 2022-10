Barcelona Activa obre El Convent, un nou centre d'acompanyament laboral per a joves

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert un nou equipament d'acompanyament laboral i de formació per a joves al Centre Cívic del Convent de Sant Agustí, a la Plaça de Pons i Clerch. El recinte ofereix un servei adreçat a menors de 30 anys –un dels col·lectius que tradicionalment i en l’actualitat troba més dificultats laborals– per tal de facilitar la inserció al mercat de treball d’aquest col·lectiu, així com potenciar l'emprenedoria.

"Barcelona vol ser el lloc on els joves puguin donar forma als seus projectes de vida. Estem transformant i diversificant l'economia de la ciutat per generar noves oportunitats, i estem acompanyant aquesta transformació amb polítiques decidides de lluita contra l'atur juvenil amb formació i recursos com els que ofereix el Convent", ha assegurat el primer tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competivititat i Hisenda, i president de Barcelona Activa, Jaume Collboni.

Per a aconseguir aquest objectiu, les instal·lacions del Convent –de vora 1.000 metres quadrats i amb capacitat per a 300 persones– disposen d’equipaments tecnològics i espais destinats a preparar als joves per aconseguir feina, com les cabines de simulacres d’entrevistes de feina. El servei per a joves de Barcelona Activa oferirà un conjunt d’activitats sobre orientació professional i de recerca de feina en espais que permetran adaptar les activitats amb les metodologies que més funcionen entre el públic jove: amb accions multicanal, visuals i de curta durada.

El regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, ha lloat la iniciativa: "Els joves també són protagonistes de la Barcelona que construïm, per això calen les polítiques juvenils i, sobretot, les d’emancipació, habitatge, formació i ocupació".

Joves sense feina, una problemàtica històrica

L'atur juvenil és una problemàtica tradicional. Actualment, la taxa espanyola d’atur juvenil se situa en el 28,6%, mentre que la catalana es troba en el 25,5% i la de la Unió Europea en el 14,3%. Malgrat que la taxa d’atur juvenil de Barcelona es inferior a les anteriors, encara suposa un percentatge superior a la del total de la ciutat (un 6,7%).

Amb aquest nou equipament, Barcelona Activa continua amb la seva tasca d'assessorament i formació professional. Fins a octubre de 2022, Barcelona Activa ha atès més de 10.000 joves menors de 30 anys (52% dones). Una xifra que suposa gairebé ¼ de les atencions del total de l'agència (un 23,6%). Entre alguns dels programes destacats, s'hi troba el de Garantia Juvenil –portat a terme amb el Servei d’Ocupació de Catalunya– on s’han atès 209 joves; els marketplaces per trobar feina, on hi han participat 1.172 joves; i programes d'aprenentatge digital, que han format 2.108 joves.