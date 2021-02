Barcelona acull la protesta més massiva contra l'empresonament de Hasél, en una altra jornada marcada pels incidents

Nombroses ciutats catalanes, i d'arreu de l'Estat, han tornat a congregar mobilitzacions en contra de l'empresonament del raper Pablo Hasél. Ja són cinc dies consecutius de protestes. Aquest dissabte la mes concorreguda ha estat la de Barcelona, que ha arrencat al voltant de les 19h de la tarda a la plaça Universitat i ha reunit unes 6.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Però també n'hi ha hagut a Tarragona, Lleida -la ciutat del raper-, Sabadell o Girona, entre d'altres. Novament s'han produït incidents importants en alguna de les protestes, amb enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, aixecament de barricades i saquejos d'alguns comerços, per exemple, al centre de la capital catalana. També hi ha hagut noves càrregues policials i almenys onze detencions a Barcelona, Lleida i Tarragona. A més, hi ha diverses persones ferides, ateses pel SEM.



A Barcelona columnes procedents de tota la ciutat s'han congregat a la plaça Universitat i un cop allà la manifestació s'ha desplaçat a la plaça de Catalunya i la zona d'Urquinaona. Entre d'altres s'hi han escoltat consignes a favor de la llibertat de Hasél o lemes com "els carrers seran sempre nostres". Amb els precedents dels dies anteriors, l'Ajuntament havia decidit retirar mig miler de contenidors perquè no fossin incendiats i botigues i bancs del centre de la ciutat s'han protegit per evitar hipotètiques destrosses.

L'inici de la protesta ha estat tranquil i reivindicatiu i la tensió ha arrencat passades les 20h, quan els agents antiavalots dels Mossos han impedit el pas a la Via Laietana amb càrregues molt importants i s'ha produït llançament d'objectes. Els agents han intentat dispersar els manifestants i hi ha hagut el saqueig d'alguns comerços al Passeig de Gràcia, a banda de la crema de contenidors, tot i la retirada preventiva de l'Ajuntament. També s'ha provocat un incendi a prop de la seu de la Borsa de Barcelona, a la part baixa del Passeig de Gràcia. Les accions les han provocat un petit grup de manifestants, en cap cas el gruix dels participants a la protesta.



Entre d'altres s'han atacat botigues de multinacionals com Nike, Tous i Desigual i Adidas. També han fet barricades amb contenidors entre Pau Claris i Gran Via. Paral·lelament, un grup ha fet llançament de pedres a la façana del Palau de la Música, on han trencat els vidres. Com en els dies previs, els Mossos han carregat contra els mobilitzats.



Posteriorment, diversos grups s'han desplaçat fins al carrer de Gran de Gràcia i hi ha hagut llançaments contra agents de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos al voltant de la plaça de Lesseps. Precisament en aquesta àrea de Gràcia hi ha hagut càrregues importants dels Mossos.



Incendi davant la Borsa de Barcelona en la manifestació d'aquest dissabte contra l'empresonament de Hasél. — Pau Cortina / ACN

Suport al diputat de la CUP Dani Cornellà

A Tarragona la mobilització ha reunit mig miler de persones i ha acabat amb algunes barricades, contenidors cremats, ous de pintura conta la subdelegació del govern espanyol i llançament de pedres contra les dotacions dels Mossos d'Esquadra que custodiaven el Palau de Justícia. La marxa, convocada a quarts de set de la tarda per l'esquerra independentista, ha acabat dissolta per agents de la Brigada Mòbil dels Mossos.



A Lleida s'han reunit unes 800 persones per demanar la llibertat de Hasél. La marxa ha sortit de la plaça Ricard Viñes i ha arribat a la subdelegació del Govern espanyol, blindada per la policia. En aquest punt hi ha hagut tensió, càrregues policials i alguns carrusels per part dels agents antiavalots.



A Girona la concentració tot just ha reunit algunes desenes de persones, però a Celrà (Gironès) se n'han aplegat unes 300 en suport al diputat electe de la CUP i alcalde del municipi, Dani Cornellà, que ha denunciat haver patit una agressió per part dels Mossos en la protesta de divendres a la capital provincial. El diputat ha assegurat que la policia catalana té un problema "molt greu" amb la Brimo i ha manifestat que un agent li va pegar a les cames i al cap de forma "agressiva i violenta" mentre ell estava demanant que no fessin mal a un jove que estava detenint la policia.