Barcelona  amplia les excepcions de la ZBE per a les rendes baixes i els repartidors pròxims a la jubilació

L’Ajuntament de Barcelona ja té a punt l’actualització de l’ordenança municipal de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de la ciutat, que continua plenament vigent tot i que la sentència en contra ha estat recorreguda davant del Tribunal Suprem. Les principals novetats són l'ampliació de les excepcions. Així, les autoritzacions diàries esporàdiques passen de 10 a 24 anuals, els repartidors autònoms a menys de cinc anys de jubilar-se no caldrà que canviïn el vehicle i les persones amb rendes baixes tampoc. El regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia, ha dit que la nova normativa serà "més robusta" i tindrà un impacte ambiental "petit" però socialment important. Les excepcions superaran els 70.000 vehicles.

La iniciativa normativa està previst que s’aprovi a la propera Comissió de Govern per posteriorment ser debatuda a la Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat, entrar en període d’informació pública i al·legacions i ser aprovada definitivament en plenari municipal al gener.



Igualment, per reforçar la fonamentació de l’objecte i la finalitat de la proposta normativa, com demanava la sentència, s’han sol·licitat nous informes tècnics, justificatius i d’impacte de diverses institucions i organismes entre les quals s’inclouen informes de diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Generalitat de Catalunya, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Barcelona Regional, Gabinet d’Estudis Econòmics o el RACC entre d’altres.

Aplicació i excepcions

La ZBE seguirà aplicant-se al mateix territori, l'àmbit Rondes de Barcelona, una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats que inclou els municipis, totalment o parcial, de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs. El text manté la restricció dels vehicles més contaminants sense etiqueta ambiental de la DGT els dies laborables de dilluns a divendres feiners entre les 7 hores i les 20 hores. També es mantenen les exempcions per als vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de serveis d’emergència i essencials, els vehicles dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitat que els condicionen l'ús del transport públic i vehicles estrangers que compleixen amb els requisits tecnològics i d’emissions.

La iniciativa normativa afegeix ara noves mesures per donar cobertura a aquells sectors de població més vulnerables i s’actualitzen les autoritzacions per poder circular. Les autoritzacions diàries per a un accés esporàdic, inclosos els vehicles històrics i clàssics, seran de 2 mensuals, fins a 24 anuals, davant de les 10 anuals actualment. Ara mateix hi ha uns 50.000 vehicles d'aquest tipus que han demanat alguna autorització excepcional. Els vehicles estrangers que no compleixen amb els requisits tecnològics i d’emissions també tindran 24 dies anuals per poder accedir a la zona.

Igualment s'han afegit vehicles que presten un servei singular. Així, s’han incorporat nous vehicles al llistat com els d'autoescola, porta contenidors, Gabia, Dumper, Blindats o Cisterna, amb una autorització anual; vehicles que presten servei en una activitat singular amb autorització municipal, que tenen autorització mentre dura l’activitat; vehicles que portin a terme tasques de manteniment en tallers, que tenen autorització mentre el vehicle està al taller; vehicles de persones amb tractaments mèdics periòdics, que tenen autorització mentre dura el tractament; i vehicles en estat de reposició perquè s’acredita la compra d’un de nou que compleixi amb els criteris tecnològics permesos, amb permís fins que duri el període de lliurament del nou vehicle.

D'altra banda, també tindran excepcions els vehicles dedicats a l’exercici professional i que els seus titulars estiguin pròxims a la jubilació. Es planteja que seran autoritzats els vehicles de les persones titulars dels quals acreditin que, en la data d’aprovació de l’ordenança, els falten fins a un màxim de 5 anys cotitzats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al Règim general de la Seguretat Social, o d’altre règim alternatiu, que li pertoquin per assolir els anys cotitzats legalment establerts per accedir al règim de jubilació. També estaran exempts els vehicles els titulars dels quals acreditin uns ingressos econòmics anuals pel global dels conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers o interessos de capital) inferiors a dues vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar. Així, l'índex anirà des del doble de l'IPREM, quan sigui una sola persona fins a 3,3 cops l'IPREM quan la unitat familiar sigui de quatre o més persones. Es tractaria d’una autorització anual. Es calcula que s'hi podran acollir uns 20.000 vehicles.

Sancions i motivació

El sistema de control continuarà sent a partir de les càmeres, sens perjudici que la Guardia Urbana pugui realitzar controls. De la mateixa manera, les multes seran de 200 euros. En el cas d’episodi de contaminació, si s’infringeix l’ordenança, la sanció serà de 200 euros amb un increment del 30% atesa la gravetat del fet infractor. En tot cas, els ingressos obtinguts per les sancions es destinen a finançar actuacions per impulsar la mobilitat sostenible.

Barcelona és la sisena ciutat europea amb més mortalitat a causa de la contaminació de l’aire i s’hi produeixen més de 1.300 morts prematures. La millora de qualitat de l’aire, per tots els canvis ocorreguts a la ciutat, ha permès reduir al voltant de 125 morts anuals (el 0,8 % de totes les morts) respecte als valors del 2017, el 5% dels nous casos d’asma infantil (110 casos anuals) i l’1% dels nous casos de càncer de pulmó (15 casos anuals).

La contaminació de l’aire és el principal risc ambiental que perjudica la salut en les grans aglomeracions urbanes, segons l’OMS. Cal destacar que suposa un problema greu de salut per a tota la població, ja que augmenta la mortalitat prematura i escurça l’esperança de vida. La contaminació de l’aire és especialment greu per a la població més vulnerable, principalment infants, gent gran, dones embarassades i persones amb problemes de salut. Així, l’exposició al diòxid de carboni a llarg termini provoca un desenvolupament pulmonar més lent i augmenta el risc en infants de desenvolupar asma, així com l’aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en adults, incloent-hi el càncer de pulmó.

L’Ajuntament de Barcelona preveu continuar actuant i analitzant la possibilitat d’actualitzar la ZBE, alhora que aplica altres mesures a la ciutat i que treballa en un calendari d’evolució més a llarg termini que també lligui la ZBE amb el problema global del canvi climàtic i la transició energètica.