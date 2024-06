Barcelona amplia el Pla de barris amb 200 milions i prioritza intervencions a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona amplia el Pla de Barris 2025-2028 fins a 27 barris, quatre més que en l'edició anterior. Ho farà amb un pressupost de 200 milions, i que es complementa amb uns altres 100 milions d'inversió, una partida addicional que es destinarà a intervencions de l'espai públic. Arriba així fins als 300 milions d'euros, un 33% més. L'alcalde, Jaume Collboni, que ha destacat que es tracta del programa de barris "més ambiciós" fins ara.

El pla s'estendrà de sis a set districtes i arribarà a 438.000 persones, el 26% dels barcelonins. Es posarà en marxa a partir mes de gener del 2025 i prioritzarà intervencions a Ciutat Vella i les zones de muntanya. Concretament, el pla preveu 113 milions per a la millora de l'espai públic i equipaments. També 35 en escoles i projectes educatius per tal d'abordar les desigualtats entre barris, així com 32 en projectes socials, i 20 en rehabilitació d'habitatges.

El Pla de Barris 2025-2028 desplegarà 13 intervencions en el total de 27 barris. Es tracta de tots els barris del districte de Ciutat Vella, a més del Poble-sec, la Marina del Prat Vermell, la Marina del Port les Planes, Sant Genís dels Agudells, Montbau, la Teixonera, el Carmel, Can Baró, Can Peguera, el Turó de la Peira, Verdum, la Prosperitat, les Roquetes, la Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon Pastor, la Verneda i la Pau, el Besòs i el Maresme.

Mapa dels 27 barris del pla. — Ajuntament de Barcelona

Ciutat Vella esdevé prioritat

El districte de Ciutat Vella esdevindrà una de les principals prioritats del Pla de barris perquè mereix "especial atenció", segons l'alcalde. Els quatre barris que en formen part tindran així un projecte únic, a través del qual es vehicularan moltes de les accions del Pacte per Ciutat Vella. El consistori també incrementarà la inversió en l'espai públic del districte en un 140%, passant dels 8,3 milions als 20.

"Tenim barris en situacions especialment difícils, com el Raval, i aquí la inversió social serà necessàriament molt important", ha afirmat el regidor Lluís Rabell. Aquests espais públics necessiten "ser dinamitzats", ha dit, mentre els centres educatius del Raval "necessiten un suport especial i ser nodes de vertebració del teixit social que existeix". "L'ambició del Pla de barris no només és invertir, també dinamitzar socialment i aquest és un dels reptes", ha afegit.

Plans singulars pels barris de muntanya i la Marina del Prat Vermell

El nou programa també incorpora plans singulars pels barris de muntanya, on es posarà l'accent en inversions en l'espai públic per tal de "revertir situacions de desigualtat" derivades de les dificultats que genera l'orografia dels territoris. La incorporació dels barris de muntanya del districte de Sarrià-Sant Gervasi és una mesura inclosa en el pacte de pressupostos entre el PSC i ERC: són Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, Montbau, i al nucli de les Planes, els dos últims com a nous territoris.

En el cas de la Marina del Prat Vermell, es tracta d'un projecte "preventiu", segons ha dit Collboni, a causa de la "transformació" que està patint la zona i la previsió que arribin prop de 30.000 habitants nous els propers anys. Així, el pla singular d'aquest districte posarà el focus en intervencions sociocomunitàries i en espai públic i equipaments per tal d'evitar "l'aparició de futures desigualtats".