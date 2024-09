Barcelona aplicarà la taxa turística de 4 euros per persona i nit a partir de l'octubre

Barcelona començarà a cobrar la taxa turística de 4 euros per persona i nit a partir de l'1 d'octubre. L'Ajuntament ja va aprovar la nova tarifa durant l'estiu, però no entrarà en vigor fins que s'hagi publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal que ho regula.



La taxa actual era de 3,25 euros, però amb aquest increment el consistori pretén recaptar 20 milions d'euros més a l'any per contribuir a finançar serveis públics de la ciutat que noten la pressió de l'activitat turística. Segons aquests càlculs, el turisme es consolidarà com el tercer ingrés més important per a les arques públiques locals. En total, si sumem els ingressos provinents del recàrrec 100% municipal i el 50% que pertoquen a Barcelona de l'Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET) que liquida la Generalitat, la capital catalana recaptarà més de 115 milions d'euros.



L'Ajuntament subratlla que aquest ingrés ha de servir per incrementar el retorn social del turisme i finançar serveis ordinaris com la neteja, la seguretat, l'enlluernament públic o el transport. Així mateix, també ajudarà a finançar el Pla d'Espais de Gran Afluència (EGA), amb l'objectiu de gestionar aquelles zones amb més saturació de persones i contribuir a millorar la convivència entre veïnat i visitants. Algunes de les mesures que inclou són l'augment del nombre d'agents cívics, la millora de l'espai públic, la gestió dels fluxos de turistes o la dinamització del comerç local en aquests espais.



A banda de tot això, una part de la recaptació anirà destinada a projectes que impulsin fires i congressos que "ajudin a diversificar l'economia de la ciutat, aportin valor a l'economia de la ciutat i afavoreixin el seu dinamisme", segons fonts de l'Ajuntament.



Barcelona arriba al màxim legal de taxa turística

Amb aquest augment de 75 cèntims, Barcelona arriba al topall de la taxa turística fixat per la Generalitat de Catalunya. La nova tarifa de 4 euros per persona i nit en totes les categories d'establiments es va aprovar provisionalment a finals de juliol amb els vots del PSC, Junts, BComú i ERC, després que els republicans portessin la proposta al plenari de juny.

El PP i Vox van ser els únics grups municipals que hi van votar en contra el juliol, però la mesura ha quedat automàticament aprovada perquè no s'han presentat al·legacions durant el període d'informació pública.