Barcelona aprova el nou reglament de participació ciutadana que permet fer consultes

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda al nou reglament de participació ciutadana que possibilita, entre altres coses, consultar la ciutadania sobre certes polítiques. El nou reglament s'ha aprovat amb els vots favorables de BComú, PSC, ERC, JxCat i l'abstenció de Cs, PP, Valents i la regidora no adscrita. El nou text torna posar damunt la taula l'opció de les consultes després que la justícia tombés el 2019 el reglament aprovat el 2017.

Si bé el 90% del text nou és pràcticament el mateix que es va aprovar el 2017, s'ha hagut d'adaptar per introduir "esmenes forçades" per les sentències jurídiques, tal com ha explicat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, que ja va advertir aquesta setmana que era un "retrocés". Un dels canvis claus que s'han hagut d'adoptar és que es pren com a referència la llei de consultes catalana, en lloc de la Carta Municipal. Això implica que caldran 88.709 signatures - en comptes de 15.000- perquè els veïns puguin promoure una iniciativa ciutadana per fer una consulta.

Per això, el ple municipal insta el Govern i el Parlament a modificar la llei de consultes populars, per reduir el nombre de signatures necessàries i incloure un règim especial de Barcelona.

"Esperem que no es torni a judicialitzar"

ERC ha posat en valor l'aprovació del reglament i ha assenyalat que esperen que no es torni a judicialitzar. Des de JxCat han remarcat que sempre han defensat la celebració de consultes ciutadanes i ha demanat al govern municipal que tingui "el coratge" de tirar endavant una consulta en el temps que queda de mandat. Cs, PP i Valents s'han abstingut. Ciutadans ha argumentat, per exemple, que no s'han incorporat totes les al·legacions que van fer des del grup taronja mentre que Valents ha criticat que algunes de les propostes són una "campanya" dels comuns.

El reglament amplia de dos a tres mesos el termini per recollir les signatures

El nou reglament amplia el termini per recollir signatures, que passa de dos a tres mesos, ampliable a un mes addicional si no s'ha assolit el mínim. A més, es preveu que ja es pugui optar a una subvenció un cop s'obtingui la meitat del nombre de signatures. Aquestes dues modificacions s'han introduït a instàncies dels veïns. Un altre obstacle que haurà de superar qualsevol proposta de consulta per part de la ciutadania, un cop ja recollides les firmes necessàries, serà la llum verda del plenari per majoria absoluta.

Dos terços si la iniciativa surt del plenari

A part de l'opció d'una consulta ciutadana promoguda des de la mateixa ciutadania mitjançant la recollida de signatures, el reglament preveu una segona opció per poder consultar la ciutadania, que és que siguin els mateixos grups municipals els que ho proposin. En aquest cas, la consulta prosperarà si el plenari municipal ho aprova per dos terços. Això també representa un canvi respecte al reglament del 2017, que va ser anul·lat per la justícia. En aquell cas, es preveia una majoria simple.

Altres canvis que s'incorporen en el nou reglament tenen a veure amb l'edat per participar en una iniciativa de consulta ciutadana -podran participar-hi menors de 16 anys si està justificat- o la inclusió dels pressupostos participatius o la participació telemàtica.