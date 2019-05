El darrer ple del mandat a l'Ajuntament de Barcelona no ha servit per resoldre la futura ubicació del CAP Raval Nord. La manca de suport polític ha fet que el govern municipal hagi retirat a última hora el punt per votar la retirada de la cessió al Macba de l'espai de la Capella de la Misericòrdia, amb la voluntat de destinar-lo a la construcció de l'equipament sanitari. Només la CUP s'ha alineat amb Barcelona en Comú i amb els veïns, que van entregar més de 6.500 signatures per reclamar que el centre mèdic, que acumula més d'una dècada de retard, es fes aquí.



La resta de l'oposició, en canvi, ja havia anunciat que no hi donaria suport i en alguns casos ha defensat l'alternativa plantejada dijous per la Generalitat -a través del CatSalut- d'ubicar el CAP al Cub, un nou edifici annex al Macba. Bcomú, la CUP i els veïns, organitzats a través de la plataforma CAP Raval Nord Digne, no veuen amb bons ulls aquesta opció perquè implica precisament perdre espai per al veïnat en un barri molt densificat. En qualsevol cas, la qüestió no es resoldrà fins al proper mandat, de manera que l'equipament sumarà nous endarreriments.

Integrants de la plataforma veïnal han estat molt crítics amb la no resolució del conflicte i han cridat consignes com el "vostre vot no ens representa". No és la primera vegada que Bcomú i la CUP es queden sols defensant l'opció de revocar la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Macba, sinó que ja ha passat en d'altres plens municipals. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha insistit que per al govern la millor opció segueix sent que l'equipament sanitari es faci a la Misericòrdia i ha demanat garanties que abans que s'acabi el mandat la Diputació de Barcelona cedeixi a l'Ajuntament els terrenys, del que n'és propietària, on s'hauria d'aixecar el cub.



Cs, PdeCAT, ERC o el PSC han assegurat que el govern ha insistit amb el tema perquè estar "anclat en el conflicte", i més quan hi ha una proposta "que genera més consens", com en la seva opinió és la del cub. La regidora de la CUP Eulàlia Reguant ha denunciat que el ple ha tornat a "blindar un model de ciutat construït d'esquenes a les veïnes del Raval" i ha acusat els grups que s'han oposat a la reversió de la Capella de "continuar gentrificant" el barri. En aquest sentit, tant la CUP com Bcomú han insistit que la solució del cub fa perdre espai lliure als veïns, cosa que empitjora les seves condicions de vida.