Barcelona en Comú i la CUP es queden sols defensant el CAP Raval Nord

La polèmica sobre l'ubicació del CAP Raval Nord que hauria d'haver-se resolt aquest divendres al ple ha arribat a un nou escenari. L'Ajuntament ha aprovat una proposta d'ERC que emplaça al govern d'Ada Colau a facilitar la construcció del nou centre d'atenció primària al solar annex al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) que ha ofert la Diputació de Barcelona.



Tots els grups han acceptat aquesta nova resolució menys Barcelona en Comú (BComú), que s'ha abstingut, i la CUP, que ha votat en contra. La proposta demana al govern municipal "portar a terme els treballs tècnics necessaris per facilitar la construcció d'un nou CAP" i manifesta el compromís de garantir la cessió d'un solar per començar les obres abans de desembre de 2019.



En aquest mateix ple, Colau ha retirat finalment la votació per revocar la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Macba, ja que no comptava amb els suports d'ERC ni del PSC, necessaris per tirar-la endavant. La comissió d'Economia ja va rebutjar anul·lar la cessió tot i que el museu ha superat la data límit per iniciar les obres d'adequació de l'espai. Els veïns van ocupar la Capella la setmana passada i aquest dijous van sortir als carrers en una manifestació per demanar la ubicació del CAP a la Capella, un equipament que consideren urgent.

"Una qüestió de classes"

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha insistit que té poca confiança en aquesta proposta, ja que creu que arriba "bàsicament com una maniobra dilatòria", i ha sostingut que aquest debat és una qüestió de classes, doncs considera que el problema no el té el Macba sinó la seva fundació i qui la forma. "Això és una qüestió purament de classes", ha remarcat la regidora, qui ha insistit que el govern de Colau estudiarà l'alternativa però no anirà a cegues, pel que mantindrà l'opció d'ubicar el CAP a la Capella.



Per contra, la regidora d'ERC Gemma Sendra ha defensat l'alternativa oferida per la Diputació, ja que considera que es tracta d'una opció de consens, mentre que ha replicat a Pin i li ha recriminat que ho vegi com una qüestió de lluita de classes: "La gent de classe alta té els quadros a casa seva, no necessita anar als museus". Per la seva banda, el socialista Jaume Collboni ha defensat que el dret a la cultura i a la salut ha de ser compatible i ha acusat al govern municipal de voler fer demagògia amb aquest assumpte: "Era necessari arribar fins aquí si hi havia aquesta possibilitat?".



La presidenta del grup de Ciutadans, Carina Mejías, ha coincidit en assenyalar que aquesta pot ser una bona solució, també per evitar que Pin segueixi fent "populisme": "Li hem aixafat la guitarra, perquè volia seguir utilitzant" l'assumpte per afrontar-se sectors i a favor seu. El líder municipal del PP, Alberto Ferández, també ha asseverat que Colau està utilitzant als veïns i aquest assumpte com un element de "confrontació i agitació".



L'anticapitalista Èulalia Reguant ha criticat que els grups de l'oposició parlin d'aquesta opció com la de consens quan no tenen garantit el suport dels veïns: "És un acord entre la Generalitat i la Diputació, però hi ha una sèrie d'actors amb els quals no tenen consens". La Plataforma CAP Raval Nord Digne es reuneix aquest divendres per valorar l'última opció proposada.