400 artistes defensen la construcció del CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia, actualment cedida al Macba

Més de 400 entitats i persones del sector cultural s'han unit per defensar la ubicació del centre d'atenció primària (CAP) a la Capella de la Misericòrdia, cedida al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba). El portal Nativa.cat ha publicat un manifest signat per noms sonats de la cultura catalana com Cesk Freixas, Txarango, Bel Olid o Mireia Sellarès, entre d'altres.



Diuen sentir "la necessitat de prendre la veu" amb la controvèrsia pel seu vincle com a artistes: "Ens incomoda que es plantegi el problema com un menyspreu a la cultura i les persones que hi treballem. Nosaltres també apreciem la cultura, pensem que necessita el suport públic i que de vegades no se li dóna el valor que mereix", expliquen.



Exposen alguns dubtes sobre la proposta d'ampliació del Macba a l'espai on el moviment veïnal hi demana situar el CAP, on el museu vol posar-hi una nova sala d'exposicions: "Quina és la col·lecció que es vol mostrar, i de quina manera inèdita es pensa exposar? Hi ha estudis que expliquin l'interès públic que té?". En aquesta línia, els 400 signants qüestionen la participació econòmica pública per a un seguit de peces artístiques "que en un alt percentatge són de propietat privada", diuen.



A més, defensen que "les iniciatives culturals públiques no es poden desenvolupar en confrontació amb les necessitats expressades per les persones que s'ubiquen al territori". Per aquest motiu, rebutgen la proposta "en nom d'una visió sacralitzadora de la cultura" i s'identifiquen amb les demandes del veïnat, expressades a un altre manifest publicat dies abans. En aquest text, els habitants del barri demanen revocar la cessió d'ús al museu i plantejar-hi la ubicació del CAP Raval Nord.

13 anys per un nou CAP al Raval

La Plataforma CAP Raval Nou Digne va presentar aquesta demanda, secundada per 6.500 signatures, a l'Ajuntament de Barcelona. L'espai en discòrdia, la capella de la Misericòrdia ubicada al carrer Montalegre, va ser cedida pel govern municipal de Xavier Trias al Macba amb l'objectiu que hi pogués ampliar les instal·lacions. Per contra, el govern d'Ada Colau i CatSalut defensen que aquesta hauria de ser la ubicació del CAP Raval Nord, que busca una alternativa amb millors condicions que l'actual edifici, al carrer Torres i Amat 8, des de fa 13 anys.



Representants del Macba també s'han organitzat en una altra plataforma, +MACBA+ Cultura, i han presentat un manifest amb 270 firmes com les de la cineasta Isabel Coixet, el president de la patronal del Liceu, Salvador Alemany, o el col·leccionista i publicista Lluís Bassat. Consideren que l'executiu municipal "els vol desnonar" i defensen l'aplicació del museu. Tal com informava el setmanari La Directa, el director el museu, Ferran barenblit, defensa la compatibilitat dels dos equipaments situant el centre de salut a la plaça Terenci Moix, un espai descartat pel Departament de Salut per les dificultats tècniques que presenta aquest espai.



L'Ajuntament de Barcelona ja ha iniciat els tràmits per revocar la cessió al Macba, ja que per conveni, el museu estava obligat a posar en funcionament l'equipament en cinc anys. Aquest termini va finalitzar l'octubre de 2018, pel que la fi de la cessió estaria justificada. Com a alternativa, el consistori ha posat sobre la taula quatre propostes on ampliar el Macba: al CAP Doctor Lluís Sayer; al soterrani pàrquing de la plaça dels Àngels; amb una ampliació del convent dels Àngels o ampliant l'actual edifici del Macba al solar del CCCB.