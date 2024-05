El Día de la República británica pilla a la monarquía a ralentí

"La popularidad de la reina no la ha heredado Carlos, y menos aún Guillermo; la institución está floja, porque cada vez hay menos familia para representarla y los pocos que hay son más mayores, están jugando con fuego, puesto que el coste es insostenible", explica a Público Norman Baker, ex diputado liberal y exministro (en la jerarquía británica por debajo de secretario de Estado). El ex miembro del Gobierno de coalición ha publicado ¿And what do you do? (¿Y usted qué hace?), un crítico y profundo análisis sobre las finanzas de la realeza en el que el entretenimiento no está reñido con la rigurosidad documental. "Nos cuesta mucho más dinero que la [monarquía] española", añade en tono socarrón.

El exministro es uno de los participantes en el Día de la República, que se celebra en la céntrica plaza de Trafalgar, de Londres, Edimburgo (Escocia) y Cardiff (Gales) el día 5 de mayo, víspera de la última coronación, la de Carlos III hace un año. Los fastos de la coronación, más propia de Tailandia que de Noruega, provocaron una redada de detenidos de Republic que pacíficamente se manifestaba contra el derecho hereditario y a favor de la abolición de la monarquía con todos los permisos policiales pertinentes. Republic denunció en septiembre a la Policía por detención ilegal. A pesar de las disculpas de Scotland Yard y la invitación a retirar la denuncia, ésta sigue su curso.

El Día de la República tendrá un tono festivo en el centro de las tres capitales británicas. En la londinense Trafalgar Square alternarán las intervenciones del exministro citado, la actriz Kelechi Okafor, el activista Peter Tatchell o la columnista Yasmin Alibhai-Brown con las actuaciones musicales o la llegada de un enorme dinosaurio (metáfora de extinción) que se paseará por la plaza, presidida por la estatua del almirante Horatio Nelson y por el majestuoso edificio de la National Gallery (Museo del Prado británico). Los organizadores, republicanos activos, tienen previsto atraer a su fiesta a republicanos pasivos y a indiferentes en otra de sus manifestaciones públicas en las que destaca el vistoso color amarillo. Republic cuenta, desde el glorioso 2023, con más de 9.000 afiliados y unos 80.000 seguidores. "Estamos viviendo la edad de oro desde la refundación en 2006, con 2.500 miembros; desde 2023 el crecimiento continúa de forma regular por todo el país", constata Graham Smith, a la cabeza de la organización, a Público.

La celebración del Día de la República coincide con un momento de síncope monárquico a raíz de la jubilación del príncipe Andrés por escándalo sexual, la deserción del príncipe Enrique a EEUU, los tratamientos médicos de Carlos III y de la princesa de Gales por el cáncer y el engranaje de los nuevos reyes en la sociedad, todavía por determinar. "Parece que se están desintegrando delante de nosotros, no obstante, continúan siendo una de las familias más rica del país; en 1760 la monarquía estaba en bancarrota y ahora son de los más ricos, mi pregunta es: ¿de dónde han sacado la fortuna que han amasado, en forma de ducado de Lancaster, propiedades de la corona o asignación oficial?", comenta Norman Baker. Al margen de los 85 millones de euros anuales de asignación oficial, en total la familia Windsor cuesta casi 400 millones al año. En la actualidad, más de cien millones van destinados a la reforma del palacio de Buckingham, una de las nueve residencias reales tanto si la familia va a toda máquina como si está a ralentí. Otro asunto es el de la fortuna privada, sobre la que pagan impuestos voluntarios, y es secreta.

Desde la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, lo que tampoco les sonríe a sus descendientes son las encuestas de opinión. Los organismos oficiales, la National Office for Statistics (o Centro de Investigaciones Sociológicas español) no toma el pulso monárquico a la ciudadanía, por lo tanto, cualquier indagación proviene del sector privado; mediático o académico. La mediática YouGov y la académica National Centre for Social Research (NatCen) analizan los cambios que provoca la familia Windsor entre sus súbditos. Al margen de las abruptas oscilaciones o reacciones inmediatas a un escándalo o evento concreto, el apoyo a la monarquía anda en decadencia de forma continuada y persistente, con un indicativo permanente que apunta a que la monarquía es cosa de viejos.

El NatCen citado rastrea cada año, desde 1983, el parecer de los británicos. Acaba de publicar, el pasado 29 de abril, los datos recogidos en otoño de 2023 en los que el 54% de consultados creen que la monarquía es importante para Gran Bretaña, el 27% opina que no es importante y el 15% defiende la abolición. Estos tres mismos indicadores, en 1983, marcaban un 86% convencido de la importancia de la monarquía para el gobierno de Gran Bretaña; un 10% era del parecer contrario, y un 3% partidario de la abolición.

Cuatro personas sostienen una pancarta a favor de la república en Edimburgo. — Cedida por Republic

El último sondeo de NatCen se llevó a cabo del 12 de septiembre al 31 de octubre de 2023 y entrevistó a 5.578 ciudadanos. Las encuestas del NatCen coinciden con las de YouGov, más frecuentes que las primeras y menos claras con los enunciados. Sobre si la monarquía es buena o mala para Gran Bretaña, en lugar de importante como pregunta NatCen, los consultados por YouGov en agosto de 2023 contestan lo siguiente: un 58% piensa que es buena; un 16%, que es mala; un 21%, indiferente; y, un 4% no tiene opinión al respecto.

Según YouGov, en 2021, entre los consultados en edad de 18 a 24 años, por primera vez ganaban los republicanos, con un 41% frente a 31% de monárquicos, pero solo en la franja de edad mencionada; de 25 a 49 años de edad, los monárquicos eran el 53% y los republicanos el 27%, mientras que de 50 a 64 años la proporción era de 70% de monárquicos frente a 21% de republicanos. Por encima de 65 años, se ampliaba la diferencia: 81% de monárquicos y 13% de republicanos. Se tomen por donde se tomen las cifras, Carlos III y su hijo Guillermo tendrán que acrecentar la entente que han establecido con los medios de comunicación cortesanos y afines y los dos principales partidos políticos para perpetuarse en el trono, la corona y los palacios que los alberga.

"El uso recíproco entre medios y monarquía ha sido grotesco con la reciente foto retocada por Kate Middleton, de la que ha tenido que disculparse; los medios los trivializan y es la forma de mantenerse todos a flote", explica Norman Baker, quien añade: "Después del desastre del referéndum sobre el brexit, una consulta sobre la monarquía es remota; solo media docena de diputados se atreven a declararse republicanos, porque no es popular, así y todo, sabemos que un 30 o 40% de la ciudadanía no comulga con la monarquía, que es vulnerable en el aspecto financiero". En Londres, de momento, no hay dinero para arreglar el puente agrietado de Hammersmith; el tren de alta velocidad que iba a conectar Londres con Manchester y Leeds solo llegará hasta Birmingham, a medio camino, por falta de financiación; el sistema sanitario y educativo cruje. Así y todo, el coste de la monarquía aumenta, aunque la familia que la personifica merma.