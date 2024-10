Barcelona bateja una parada d'autobús de Torre Baró amb el nom de Manolo Vital i preveu dedicar-li una plaça

L'Ajuntament de Barcelona ha batejat una parada d'autobús de Torre Baró amb el nom de Manolo Vital, l'històric líder veïnal i conductor de la línia 47, famós per segrestar un bus l'any 1978 per dur-lo per primer cop fins aquest barri de Barcelona. Aquest espai de memòria s'ha presentat en un homenatge que s'ha celebrat a la confluència dels carrers de Castellví i Lliçà, fins on Vital va fer pujar el 47 ara fa 46 anys.

Els responsables municipals han aprofitat per anunciar que el proper desembre el govern elevarà a la ponència del nomenclàtor una proposta per posar el nom de plaça Manolo Vital a la rotonda que hi ha en aquest punt.

L'homenatge d'aquest dissabte ha comptat amb dos autobusos de TMB que han fet el recorregut que Manolo Vital va fer per demostrar a les autoritats de l'època que a Torre Baró també hi podia arribar el transport públic. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha pujat en un dels combois acompanyat pel director d'El 47, Marcel Barrena, i la neta del líder veïnal, Joana Vital.

La rotonda que durà el nom de Manolo Vital i on es troba la parada que li ret homenatge, va ser precisament el punt per on el conductor d'autobús va entrar a Torre Baró amb el 47 el 7 de maig de 1978 i on l'esperaven molts veïns i veïnes per donar suport a l'acció, alguns obrint pas al vehicle i altres pujant-hi. Pocs mesos després, l'anhelada connexió va fer-se realitat.

Amb la decisió de batejar aquesta plaça, el govern de Barcelona dona resposta parcial a la reivindicació veïnal que reclamava rebatejar amb els noms de Vital i Vila la placeta del carrer de Lliçà, on té el final la línia de bus 182, o l'avinguda de l'Escolapi Càncer. La proposta s'elevarà a ponència del nomenclàtor del mes de desembre.

Collboni anuncia un estudi per soterrar les línies elèctriques

Durant l'homenatge, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que "els veïns han marcat l'agenda de l'Ajuntament des dels primers ajuntaments democràtics". Ha recordat que Barcelona disposa d'un Pla de barris "per invertir més recursos en aquells àmbits que més ho necessiten".

S'ha compromès a seguir treballant per millorar Torre Baró: "És un objectiu de tots que Barcelona siguin Barcelona", ha afirmat. En aquest sentit, ha anunciat que el govern municipal encarregarà un estudi per valorar si és possible el soterrament de les línies elèctriques. D'aquesta manera el consistori donaria resposta a una problemàtica que la zona pateix des de fa temps.

Barrena també s'ha referit als problemes de connexió elèctrica que afecten la zona i ha recordat que el dia de l'estrena del film els veïns van trobar-se el barri a les fosques quan van tornar a casa. "Van estar sense llum uns quants dies", ha lamentat. Per això, ha dit que confia que aquest homenatge "sigui una peça més perquè Torre Baró aconsegueixi la dignitat que necessita".

Així mateix, l'actriu Clara Segura, ha dit que cal que l'Ajuntament i la resta d'institucions "posin el focus" perquè les connexions en transport públic siguin més bones i perquè s'acabin els talls de llum. Alhora, ha demanat que aquest reconeixement "sigui una empenta" pels habitants del barri que són els veritables protagonistes de la pel·lícula El 47.