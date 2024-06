Veïns de Nou Barris reclamen restaurar el nom original de l'actual plaça del Virrei Amat, alterat durant el franquisme

Un conjunt de veïns i diverses entitats de Nou Barris han iniciat la campanya Restituïm amb l'objectiu de recuperar el nom amb què es va inaugurar l'actual plaça del Virrei Amat. L'any 1932 s'anomenava plaça de Joan Salvat-Papasseit, però nou anys més tard les autoritats franquistes van fer el canvi. Un dels membres de la iniciativa, Francesc Quintana, ha explicat a Betevé que ho consideraven un "deure moral".

A Nou Barris ja hi ha hagut altres restitucions, com per exemple el canvi de la plaça de Llucmajor per plaça de la República o l'avinguda de Borbó per l'avinguda dels Quinze. Aquesta vegada, però, preveuen que pot ser més difícil aconseguir-ho.

No tenen una data prevista per a aconseguir i presentar la recollida de firmes, però esperen celebrar el canvi al llarg d'aquest any, coincidint amb el centenari de la mort del poeta. Quintana també ha apuntat que ho plantegen "com una cursa de fons".

En un cartell col·locat a la plaça per cridar a la mobilització del veïnat s'hi pot llegir: "D'ençà que es va urbanitzar la plaça el 1933, el seu nom era plaça de Salvat-Papasseit. Les autoritats feixistes el van canviar el 1941 per a imposar el nom actual, com a represàlia envers tots els signes d'identitat catalana. Joan Salvat-Papasseit és un referent de la cultura i la literatura catalanes del segle XX i sempre es va alinear amb les idees més progressistes i en defensa de les classes populars"

Es tracta d'un dels centres neuràlgics de Nou Barris i, malgrat que pocs veïns recorden el nom original, els impulsors de Restituïm consideren que és "improcedent que no s'hagués canviat de nou un nom imposat per les autoritats franquistes".