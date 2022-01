Barcelona es conjura per celebrar un Mobile similar al del 2019 tot i els efectes de la pandèmia

En plena onada expansiva de la variant òmicron de la Covid, i a falta de poc menys d’un mes per la celebració del Mobile World Congress (MWC), prevista entre el 28 de febrer i el 3 de març, la GSMA, l’associació encarregada de l’esdeveniment, pronostica una edició no gaire allunyada de les prepandèmiques, amb una presencialitat superior a la del 2021. Aquest auguri també el comparteixen des de l’Ajuntament de Barcelona, que parla d’una "recuperació de la normalitat que servirà per iniciar la reactivació".

L’organització del Mobile al·ludeix a la presència d’un miler de ponents i més de 1.500 empreses de 150 països. De moment, només Sony i Lenovo han revelat que no hi assistiran de forma física a la fira, mentre el Gremi d’Hotels de Barcelona confirma que, tot i la incertesa, ja té 10.000 reserves, xifra que suposa 10 vegades més que fa un any.

Darrere d’aquestes dades, existeix encara el dubte sobre si el Mobile tindrà lloc amb normalitat i el seu possible efecte dominó sobre altres certàmens posteriors, com podria ser Alimentària al mes d’abril. El director general de la GSMA, Mats Granryd, creu que el Mobile "no assolirà encara els registres previs a la Covid, però no hi quedaran gaire lluny". En una entrevista emesa pel Mobile Word Live, el mitjà oficial de la fira, es recorda la carta publicada pel conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, en la qual assegurava que "el Mobile es desenvoluparà sense canvis, seguint els protocols previstos sempre que les autoritats sanitàries no demanin cap modificació ni imposin més restriccions".

Després de la cancel·lació de l’any 2020, a les portes de l’inici de la pandèmia, l’edició del 2021 va registrar 27.000 visitants, número encara allunyat dels 100.000 del 2019. La previsió és que enguany aquesta distància es retalli, així i tot, ni la mateixa organització s’atreveix a donar una xifra aproximada. En aquesta línia, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, assenyala que el Mobile 2022 ha de ser "el de la recuperació i la tornada a la normalitat".

“Voluntat indestructible”

Les paraules de Collboni responen a la crida de la GSMA, que fa uns dies va reafirmar "el compromís i la voluntat indestructible" de celebrar el Mobile. Tot i que el representant polític admet que "les restriccions de mobilitat globals faran que no sigui un congrés com el de 2019", reforça la seva visió amb les estadístiques oficials, de les quals es desprèn que la GSMA ja té reservada el triple de superfície firal en relació amb l’any passat. L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és que sigui el Mobile de la sortida de la sisena onada i el de la reactivació econòmica. Per fer-ho possible, Collboni valora positivament que la Generalitat hagi eliminat fa més d’una setmana el toc de queda nocturn. Les declaracions de Collboni són posteriors a la reunió de la Taula Operativa del Mobile World Congress, en la qual participen l’Ajuntament de Barcelona, la GSMA, Fira de Barcelona, la subdelegació del Govern central, representants de la Generalitat i de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Des del Gremi Hotels de Barcelona comenten que, a poc menys d’un mes per iniciar-se el Mobile, les reserves estan més animades que l’edició del 2021. Així, parlen d’un miler reserves l’any passat i 10.000 enguany. Tot i aquest optimisme moderat, un dels termòmetres que podrà calibrar l’èxit relatiu del congrés és l’ocupació hotelera durant l’esdeveniment. Barcelona compta amb una capacitat de 139.000 places, segons les dades de l’Idescat del 2020. Els anys anteriors a la pandèmia, els establiments penjaven el cartell de ple setmanes abans del Mobile. Enguany, l’evolució de la Covid serà la que determini aquest indicador.

Sony i Lenovo, absents

La primera baixa per l’edició d’enguany és la de Sony, que a mitjans de gener va anunciar la decisió per l’augment de la variant òmicron de la Covid, que des del passat Nadal està creixent a Catalunya. De moment, la companyia japonesa no ha detallat si la seva participació serà virtual o, igual que a les edicions de 2020 (que finalment no es va realitzar) i la del 2021, s’abstindrà de prendre part a la fira en qualsevol de les seves modalitats.

Aquesta mateixa setmana, la firma xinesa Lenovo ha anunciat que no assistirà presencialment al Mobile, convertint-se en la segona gran companyia, després de Sony, en ser baixa. L’empresa ha informat que en aquest cas sí que hi participarà virtualment. A l’altra banda, gegants com Ericsson, Samsung o Google han confirmat que hi seran. Tot i les absències, la GSMA insisteix que "el MWC té un suport aclaparador de la indústria". Encara que aquest mitjà ha intentat obtenir la valoració de Fira de Barcelona sobre l’esdeveniment, l’entitat ha esgrimit que les informacions sobre el Mobile s’ofereixen de forma exclusiva des de la GSMA.

L’edició d’enguany del Mobile abordarà sis temes centrals: la tecnologia financera ('fintech'), les connexions 5G, el núvol ('Cloud net'), la intel·ligència artificial avançada ('Advancing AI), la Internet de les coses ('Internet of Everything') i l'horitzó tecnològic. El paper destacat el tindrà el 5G, ja que gràcies a la rapidesa que aporta als mòbils i altres dispositius electrònics, empreses, operadores i indústries se’n poden beneficiar.

Tal com assegurava John Hoffman, conseller delegat de la GSMA, en la seva carta oberta de fa uns dies, "Barcelona és la llar del Mobile i la seva atracció gravitacional és molt forta". De moment, l’idil·li entre la ciutat i el congrés durarà almenys fins al 2024.