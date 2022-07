Barcelona convoca una assemblea deliberativa per decidir accions davant l’emergència climàtica

L’Ajuntament de Barcelona ha convocat una assemblea deliberativa per decidir accions davant l’emergència climàtica. Es tracta d’una iniciativa que se celebrarà a partir de setembre amb la participació d’un centenar de persones amb edats compreses entre els 16 i els 75 anys escollides per sorteig. L’objectiu és que el grup escollit presenti al govern i als grups municipals un document amb recomanacions de propostes per fer front a l’emergència climàtica resultants del procés deliberatiu.



Barcelona és una de les primeres ciutats que desenvolupa una proposta d’aquest tipus en l’àmbit local seguint experiències internacionals recents com l’assemblea pel clima francesa, l’escocesa o l’espanyola.



El procés estarà dividit en cinc fases diferenciades, fixant la votació, exposició i retorn de propostes de cara al gener del 2023. Posteriorment, es farà un seguiment per part d’una comissió específica. La proposició per impulsat aquest procés deliberatiu es va aprovar en el darrer ple municipal del 23 de juny.