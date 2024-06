Barcelona estrena la nova plaça del Canòdrom, amb més espais de joc i estada

L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de la plaça del Canòdrom, al barri del Congrés i els Indians. La reforma l'ha convertit en un nou espai amb nous usos pel barri i que dona resposta a una llarga reivindicació de les entitats i el veïnat. Incorpora una àgora per a activitats públiques, una superàrea de joc infantil i zones d'esbarjo per a gossos. També s'han previst 2.245 metres enjardinats que, per ara, no s'han pogut executar degut a la sequera.

Les obres van començar el gener de l'any passat i han suposat 3,6 milions d'inversió. En el marc d'aquesta intervenció, en els propers mesos s'iniciarà una actuació per convertir el carrer Can Ros en plataforma única i crear un espai continu i accessible des de la nova plaça.

La renovada plaça del Canòdrom es troba limitada pels carrers Riera d'Horta, Concepció Arenal, Can Ros i Pardo i ocupa el que era l'antiga pista de llebrers. La reurbanització ha actuat sobre un total de 8.425 metres quadrats i conserva la històrica pista amb un circuit de tres metres d'ample.

Per a recuperar la memòria de l'edifici original i establir de nou el vincle entre les grades i la pista, s'ha originat un traçat corb amb paviment de sauló que dona continuïtat al paviment original i facilita aquesta connexió entre els dos elements.

Ofereix diferents espais i zones d'usos, com una àgora per a actes a l'aire lliure, l'aforament de la qual es complementa amb les grades de l'equipament, i una àrea per a gossos de 489 metres quadrats. Destaca també la superàrea de joc infantil, de més de 863 metres quadrats.

Una zona verda condicionada per la sequera

Pel que fa a la superfície enjardinada, tot i que degut a la sequera extrema les feines de plantació de vegetació no s'han pogut executar dins el termini d'obra, ocuparà un espai de 2.245 metres quadrats on es garantiran àrees d'ombra. La vegetació tindrà un paper simbòlic important, ja que s'ubicarà al voltant del nou contorn de la plaça i permetrà redescobrir i recordar la buidada pista de llebrers antigament oculta darrere el mur perimetral.

Pel que fa a l'accessibilitat, es garanteix a través de tres grans entrades situades en els carrers perimetrals. A més, s'han disposat cadires, bancs i mobiliari urbà al llarg dels recorreguts de manera que els camins no són només àmbits de circulació sinó també d'estada.

Propera actuació: conversió del carrer Can Ros

En el marc d'aquesta intervenció, en els propers mesos s'iniciarà una actuació per convertir el carrer Can Ros en plataforma única. S'invertirà el sentit de la circulació, que passarà a ser del carrer de Concepció Arenal a Pardo, d'aquesta manera es minimitzarà l'ús viari i es prioritzarà el pas per a vianants millorant l'accessibilitat. Aquests treballs s'allargaran sis mesos amb una inversió total d'1,1 milions d’euros.

A més, s'aprofitarà l'actuació per canviar el mobiliari urbà, generar espais d'estada agradables i reubicar i ampliar la instal·lació de l'enllumenat.