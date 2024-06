La zona de bany de la Creueta del Coll de Barcelona obre al públic dissabte estrenant vestidors

La zona de bany del llac del parc de la Creueta del Coll de Barcelona obrirà les portes al públic aquest dissabte dia 8, una setmana abans que l'any passat. El canvi de fase de sequera d'emergència a excepcionalitat permetrà obrir aquesta instal·lació que enguany estrena vestidors i lavabos accessibles gràcies a una reforma impulsada en el marc dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Barcelona.

La zona de bany situada al districte de Gràcia de la ciutat estarà oberta cada dia fins al 3 de setembre amb un horari entre les 9.30 h i 19.30 h entre setmana, i entre les 10.00 h hores i les 20.00 h els caps de setmana. L'aforament màxim de l'espai serà de 800 persones i caldrà disposar d'una entrada per a poder-hi accedir, detalla l'Ajuntament.

Per a garantir la inclusivitat de tots els ciutadans, el consistori ha detallat que durant els darrers quatre mesos s'han executat obres per renovar els vestidors i els lavabos, millorar la instal·lació elèctrica i la coberta dels banys i incorporar un magatzem i un vestidor per al personal del parc. La inversió total d'aquestes obres ha estat de 340.000 euros.

L'entrada es pot aconseguir presencialment o en línia a través del portal web de l'entitat que gestiona l'equipament. S'hi podrà anar tant de manera individual com per grups i casals infantils. Els preus seran de 2,49 euros per a l'entrada individual general, de 2,04 per a grups i d'1,13 per a famílies nombroses o monoparentals. Els majors de 65 anys i els menors d'1 any tindran l'accés gratuït a la zona de bany.

Una piscina descoberta enmig de la natura

En conjunt, aquesta piscina descoberta enmig de la natura fa 2.100 metres quadrats, amb una fondària màxima 60 centímetres. L'Ajuntament de Barcelona recorda que el llac és de bany lliure i que comptarà sempre amb servei de socorrisme i infermeria. Ateses les característiques del paviment irregular, es recomana l'ús d'escarpins, sabates aquàtiques o mitjons d'aigua.