El Govern aixeca l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat i torna a l'excepcionalitat

El Govern aixeca la fase d'emergència per la situació per sequera al sistema Ter-Llobregat, que torna a l'escenari d'excepcionalitat. L'executiu català modifica així a la baixa les restriccions dels darrers tres mesos, gràcies a les precipitacions de les últimes setmanes i a les mesures preses des de la Generalitat. L'àrea afectada engloba 6 milions de persones i se situa així en la mateixa situació que l'estiu passat, però "molt millor preparats com a país".



Ho ha detallat el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu i la Comissió Interdepartamental de la Sequera, que ha pres la mesura. "La pluja ens permet sortir de l'emergència i aixecar part de les restriccions. La sequera no s'ha acabat", però, "les dades ho permeten", ha apuntat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

"Avui fem un pas més amb la gestió quirúrgica de la sequera", ha dit el conseller d'Acció Climàtica, destacant l'evolució "positiva" els embassaments del Ter-Llobregat: han passat a estar el 14,5% al març al 25,4% actual, amb 154 hectòmetres cúbics. Mascort també ha celebrat el descens del consum, felicitant la població perquè el consum d'aigua ha baixat un 10% en comparació en la mateixa època.

La previsió és que el canvi d'escenari d'emergència a excepcionalitat sigui efectiu dilluns, quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). L'emergència per sequera es va decretar l'1 de febrer als 202 municipis que formen part d'aquest àmbit. Quan es torni a l'excepcionalitat, la dotació d'aigua per habitant i dia passarà a ser de 230 litres i no de 200 com era en l'escenari d'emergència, entre altres canvis.

L'evolució de la sequera

Mascort ha recordat que el Govern fa tres anys que combat la sequera i els pagesos han estat els que han patit més les restriccions, que no han afectat de manera generalitzada la vida diària dels ciutadans. Ha repassat que el pla per sequera es va activar l'any 2021 amb el 70% dels embassaments plens i ha recordat el camí fins a arribar a la situació actual, així com l'impuls d'infraestructures: "No improvisem", ha reivindicat. Pel conseller, amb les actuacions s'ha pogut "tancar definitivament la porta al transvasament de l'Ebre". D'altra banda, Plaja també ha assegurat que el sector turístic no ha condicionat les decisions a prendre.