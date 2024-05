Un centenar de tractors tallen la C-66 al Baix Empordà protestant contra la gestió de la sequera

Un centenar de tractors, segons fonts dels organitzadors, han tallat aquest dimecres la C-66 al seu pas per la Pera (Baix Empordà) per protestar contra la gestió de la sequera i les dotacions d'aigua que assigna l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La marxa ha estat convocada per organitzacions de regants, de la mà d'Unió de Pagesos.

La mobilització ha arrancat des de diferents punts de la zona com Ullà, Verges i Parlavà. Els tractors han anat fins a l'encreuament de la C-66 i la GI-642 a la Pera, entre la Bisbal d'Empordà i Girona. Es tracta d'una de les vies de comunicació principals d'accés a les platges d'aquesta part de la comarca gironina.

Unió de Pagesos i les comunitats de regants del Ter denuncien que "més de la meitat de l'aigua" del riu es transvasa a l'àrea metropolitana i reclamen que es prioritzi la conca amb més recursos hídrics. "És totalment insuficient per a les necessitats dels nostres cultius", critiquen els organitzadors.

Es tracta d'una nova mobilització agrària d'ençà que els pagesos catalans es van sumar a les protestes a escala europea de principis d'any: a més de mesures contra la sequera, han reclamat menys burocràcia i acabar amb la competència deslleial. El gruix de les protestes es va allargar ben bé un mes, provocant diverses afectacions viàries, fins i tot arribant a la ciutat de Barcelona. En els darrers mesos hi ha hagut protestes més concretes i sectorials, però més amb comptagotes.

Augment de dotació

El tall arriba just l'endemà de la reunió dels regants del tram final del riu Ter amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, al qui van reclamar que les pluges d'aquesta setmana es reflectissin en les seves dotacions. Així, el Govern els va garantir una dotació mínima de 17 hm3 d'aigua i es compromet a incrementar-la, en funció de les crescudes dels embassaments els pròxims dies.