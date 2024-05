Piscines municipals obertes i reg de supervivència amb aigua potable: Barcelona rebaixa les mesures per sequera

L'Ajuntament de Barcelona ha canviat la fase del protocol per situació de sequera d'emergència a excepcionalitat, després que el Govern decretés l'excepcionalitat hidrològica a la conca del Ter-Llobregat, que abasteix la ciutat de Barcelona. Amb l'entrada en aquesta nova fase aquest mateix dilluns, el consistori flexibilitza algunes de les mesures vigents que afectaven els serveis municipals, que estaran obertes.

Segons ha anunciat el consistori en un comunicat, les piscines municipals es mantindran en funcionament perquè totes disposen de sistema de recirculació de l'aigua, condició indispensable per fer-ne el reompliment amb el mínim d'aigua necessari. Igualment, el govern municipal ha explicat que mantindran els plans d'estalvi d'aigua engegats als centres esportius municipals i que, tal com estava previst, inclourà les piscines municipals com a refugi climàtic de cara a l'estiu.

D'altra banda, en aquesta la fase d'excepcionalitat es continuarà sense regar els parcs i jardins de la ciutat. Tot i això, sí que es reprendrà el reg de supervivència en horari nocturn amb aigua potable de l'arbrat i plantes arbustives. A més, es mantindrà el dispositiu de reg amb aigua freàtica al torn de matí per ampliar la capacitat de reg arreu de la ciutat.



Així mateix, l'Ajuntament ha informat que es garantirà la plantació d'arbustos i arbres a les obres d'urbanització de carrers que incorporen un sistema de reg gota a gota o amb aigua freàtica. Als horts urbans, tant públics com privats, es permetrà el reg de supervivència. Alhora, es mantindrà la campanya informativa als usuaris per reduir al màxim l'ús d'aigua i l'obligació de fer-ho amb regadora.

Pel que fa a la neteja urbana, es mantindrà la de carrers amb el 100% del servei amb aigua freàtica. Tanmateix, es manté la prohibició de netejar amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, tant públics com particulars, excepte si la neteja es realitza per risc sanitari o per risc a la seguretat viària. Els brolladors de les fonts ornamentals també es mantindran tancats en aquesta fase.

Sense afectació a l'aigua de boca

En aquesta fase d'excepcionalitat decretada la setmana passada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no hi ha afectació de l'abastament d'aigua potable a la població. El decret limita la dotació d'aigua en alta a 230 litres per habitant i dia als municipis afectats. Barcelona se situa en aquest moment a 157 litres per habitant i dia, per la qual cosa no es preveu cap afectació vinculada a l'abastament de la xarxa d'aigua potable.