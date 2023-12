Barcelona estrena dos semàfors més amb les figures de Mortadel·lo i Filemó

L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat dos semàfors de vianants més amb les figures de Mortadel·lo i Filemó, els famosos personatges de còmic creats pel reconegut dibuixant i il·lustrador Francisco Ibáñez. En concret, s'han estrenat aquest dimecres a la cruïlla de la Ronda Sant Pere amb el passeig de Gràcia, al districte de l'Eixample, un espai on els cèlebres agents de la T.I.A. podran ser contemplats per tota la ciutadania.

Cada semàfor mostra la figura del personatge de Filemó a l'òptica vermella i la de Mortadel·lo a l'òptica verda. Els nous semàfors tenen les mateixes característiques que els models actuals que s'instal·len a la ciutat: són grocs, amb leds i de policarbonat, amb un nucli d'alumini que proporciona una alta resistència al vent i a les col·lisions de vehicles, i estan equipats amb dispositius sonors per a invidents.

Aquest octubre ja es van inaugurar els primer semàfors per a vianants de la cruïlla del carrer del Treball amb Concili de Trento, al districte de Sant Martí. Pròximament, se n'hi posaran dues parelles més: dos a Gran Via amb Bac de Roda, àmbit proper a on residia el dibuixant, i dos més a Comte d'Urgell amb Manso, per la seva proximitat amb el Mercat del Llibre Dominical de Sant Antoni.

Reconeixement i suport social

La ciutat de Barcelona incorpora la iniciativa proposada pel professor navarrès Francisco Javier Ibáñez per homenatjar el creador d'aquests peculiars herois de ficció, una iniciativa que ha rebut un ampli suport social. La proposta vol ser un reconeixement més a Francisco Ibáñez i a la seva obra: a l'octubre es va fer l'acte de lliurament de la Medalla d'Or al Mèrit Cultural a títol pòstum al dibuixant, després de la seva mort aquest estiu.