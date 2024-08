Barcelona expedienta 75 pisos turístics il·legals vinculats a màfies o xarxes organitzades

L'Ajuntament de Barcelona ha expedientat una setantena de pisos turístics il·legals vinculats a màfies o xarxes organitzades. Durant la primera quinzena de juliol, els serveis municipals van inspeccionar 134 habitatges: en 75 es va corroborar que es feia activitat turística il·legal, sigui amb expedients anteriors ja en curs o pisos no identificats fins ara, i vuit d'ells s'han precintat. Les màfies o xarxes actuen de forma "intensiva i massiva", sigui llogant de forma fraudulenta immobles per portar-hi a terme l'activitat o directament comprant-los.

Segons ha detallat aquest divendres l'Ajuntament, són estructures mafioses que no només infringeixen la normativa administrativa i turística pel fet de no disposar de llicència d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT), sinó que solen concórrer en altres irregularitats. També solen cometre evasió i frau fiscal, ja que no paguen els tributs preceptius, però cobren tributs de forma fraudulenta com ara el recàrrec de la taxa turística. Una altra és no comunicar a la Direcció General de la Policia de les persones que s'allotgen a l'habitatge o utilitzar documentació falsa.

La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, assegura que l'Ajuntament mantindrà "tolerància zero" i continuarà "perseguint l'activitat de manera contundent i inflexible". El consistori té identificades 38 xarxes organitzades o multiinfractors, de les quals 22 ja no estan actives gràcies a la tasca municipal, 10 tenen activitat notable i sis tenen poca activitat. En total, a aquests multiinfractors se'ls ha obert expedients per activitat d'allotjament turístic sense llicència a 812 pisos i s'han imposat 386 sancions i 49 ordres de cessament.

D'acord amb l'Ajuntament, aquests grups professionalitzats han aflorat els últims anys, un cop l'activitat inspectora va neutralitzar l'oferta de pisos il·legals de propietaris particulars. El gran problema és que no s'identifiquen amb una única persona, sinó que les xarxes solen operar amb empreses pantalla. "Gairebé tots els pisos es vinculen a xarxes professionalitzades que operen a nivell internacional", explica Bonet

Turistes al carrer Ferran de Barcelona. — Miquel Vera / ACN

Treball amb cossos policials i altres instàncies

En general, aquest any s'han dut a terme 1.214 inspeccions, s'han dictat 944 ordres de cessament de l'activitat il·legal i s'han incoat 491 expedients sancionadors. Posant el focus en la problemàtica concreta, l'Ajuntament va fer a principis de juliol dos dispositius d'inspeccions en pisos sospitosos i en barris amb una pressió turística alta. Parlem de la Dreta de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, Sant Gervasi Galvany, el Gòtic, el Raval, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Horta i la Font d'en Fargas.

Segons Bonet, el fet que les infraccions siguin tan diverses requereixen una coordinació amb altres administracions i àrees de l'Ajuntament per actuar "amb la màxima contundència i des de tots els fronts possibles", així com amb cossos policials. La campanya intensiva d'inspeccions de la primera quinzena de juliol es va fer de manera conjunta amb altres administracions i estaments per poder atacar les diverses infraccions i accions delictives.

En tots els pisos en què s'ha comprovat activitat il·legal s'han generat els corresponents expedients de cessament de l'activitat: si s'escau, acabaran precintats, i amb una sanció econòmica que pot anar des dels 60.000 fins als 600.000 euros en funció del grau de la infracció. També s'ha requerit a les plataformes que desactivin els anuncis actius i a més expulsin de manera permanent els incomplidors, entre altres mesures.