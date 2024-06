Barcelona vol eliminar tots els pisos turístics en els pròxims cinc anys

La mateixa setmana de l'exhibició de Fórmula 1 a Barcelona -que va paralitzar el centre de la ciutat- i a pocs mesos de l'inici de la polèmica Copa Amèrica de vela, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest divendres la voluntat de l'Ajuntament d'eliminar tots els pisos turístics en els pròxims cinc anys. El socialista planteja no renovar llicències i que els 10.000 habitatges turístics existents ara a la capital catalana passin a ser residencials el novembre del 2028. D'altra banda, Collboni també ha proposat modificar la normativa, aprovada durant els mandats d'Ada Colau, que obliga a reservar un 30% dels nous habitatges a lloguer social.



L'objectiu és que l'any 2029 tots aquests immobles es puguin destinar al parc residencial i, així, s'ampliï l'oferta en una ciutat amb greus problemes d'accés a l'habitatge. "La ciutat no es pot permetre una xifra tan elevada de pisos turístics en un context en què la dificultat d'accés a l'habitatge i els efectes negatius de la massificació turística són evidents", ha insistit.

Per fer-ho, el consistori farà servir el decret llei de la Generalitat de regulació dels habitatges d'ús turístic i eliminarà la figura del pis turístic a Barcelona. El decret emplaça els ajuntaments catalans a redactar, en el termini de cinc anys (des de desembre del 2023), un pla urbanístic que fixi quants pisos turístics pot tenir el municipi.

La norma de la Generalitat estableix que en els municipis que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent, l'activitat de pis turístic només és possible si ho permet expressament el planejament urbanístic i sempre que es justifiqui que hi ha prou sòl per a l'ús d'habitatge destinat al domicili habitual i permanent dels residents.

Davant d'aquesta possibilitat, el govern municipal ha plantejat no impulsar cap nou planejament urbanístic que reculli la figura dels pisos turístics a partir del novembre del 2028, moment en el que també decauran els 10.101 que hi estan operant ara mateix.

La presidenta del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha celebrat l'anunci de Collboni i afirma que mesures com aquesta es poden posar en marxa gràcies al decret llei de pisos turístics del Govern d'ERC. En una piulada, Alamany assegura que "Barcelona necessita d'ambició i respostes urgents en habitatge. Governar el turisme, recuperar l'equilibri a la ciutat i que a Barcelona s'hi pugui viure", escriu.



Mesures per flexibilitzar el 30% d'habitatge protegit

Collboni també ha anunciat canvis pel que fa a la reserva d'un 30% de les promocions a habitatge protegit -una mesura impulsada pel govern d'Ada Colau- per tal de superar el "fre" en la construcció que ha assegurat que s'ha detectat. Segons el govern municipal, des de l'aprovació de la mesura el 2018, només s'han obtingut 93 habitatges, d'acord amb les llicències atorgades, i d'aquests només vuit s'han executat.

Collboni ha instat la Generalitat a impulsar l'habitatge públic que li pertoca

Per solucionar aquesta situació, Collboni ha plantejat introduir mesures que permetin ampliar les opcions per fer efectiu el 30%. Entre les mesures, hi ha la possibilitat que entri en joc una promotora social o facilitar la rehabilitació d'habitatges i elevar-ne el nombre. La proposta és que el 30% només sigui d'aplicació en aquells casos que la rehabilitació s'assimili a l'obra nova, és a dir, quan només es preserva la façana.

Collboni ha fet una crida a trencar amb la idea que no hi ha sòl per construir nou habitatge a Barcelona. En aquest sentit, ha instat la Generalitat a impulsar l'habitatge públic que li pertoca i ha recordat que l'Ajuntament li ha cedit 11 solars, dels 27 disponibles, perquè així sigui.

La modificació de la mesura del 30% s'ha treballat amb Carme Trilla, presidenta de Fundació Hàbitat 3, a qui Collboni va encarregar la proposta.