Barcelona multa amb 420.000 euros el propietari d'un edifici per llogar il·legalment pisos turístics 

Barcelona ha sancionat amb 420.000 euros el propietari d'una finca de Ciutat Vella, una de les zones de la capital catalana més tensionades per la massificació turística, que ha llogat durant anys els allotjaments del bloc a turistes de forma il·legal. L'Ajuntament considera que és un incomplidor reincident i qualifica l'acció de "molt greu".

El propietari llogava il·legalment tots els pisos a turistes, excepte un, on vivia una llogatera de renda antiga, que gestionava els allotjaments

La propietat de l'edifici, situat al número 24 del carrer Ample, és una comunitat de béns familiar que llogava fins a 14 allotjaments en aquesta finca, que comercialitzava com a allotjaments turístics a través de Booking i Airbnb, sense autorització per a l'activitat turística. El propietari llogava il·legalment tots els pisos a turistes, excepte un, on vivia una llogatera de renda antiga que és qui gestionava la recollida de claus i entrades i sortides dels hostes als allotjaments.

La sanció arriba després de mesos d'investigació i seguiment dels inspectors municipals de la Direcció de Serveis d'Inspecció i del districte de Ciutat Vella, i de la Guàrdia Urbana. En declaracions als mitjans, el regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha fet referència a "l'expulsió veïnal" que impliquen aquest tipus d'activitats. "Perjudicava greument a la resta de veïns de la zona", ha indicat.



D'acord amb Batlle, la propietat ja havia tingut expedients oberts, però continuava amb l'activitat. El regidor espera que la sanció de gairebé mig milió d'euros serveixi per advertir "a qui tingui temptació de fer una cosa semblant" que l'Ajuntament serà "implacable". "Esperem que no es repeteixi i serveixi com un avís", ha avisat.

Activitat il·legal disfressada de lloguer tradicional

Segons informa el consistori en un comunicat, la propietat ha disfressat de lloguer tradicional -amb contractes de llarga durada- una clara activitat turística sense autorització. Des del 2018, els inspectors municipals anaven obrint expedients i alhora demanant les desactivacions dels anuncis dels apartaments a les dues plataformes, Booking i Airbnb. Durant aquest temps, es va poder constatar que s'anaven desactivant i activant amb noms, fotos i amfitrions diferents, per tal d'evitar l'actuació inspectora de l'administració.



En aquest període també, el propietari manifestava en tots els casos que desconeixia el que feien els seus llogaters, i que sempre i en tots els casos l'enganyaven i utilitzaven el pis per rellogar-lo a turistes.

El passat mes d'abril, però, arran d'una inspecció conjunta entre els inspectors municipals, la Guàrdia Urbana i el districte de Ciutat Vella, es va constatar que a l'edifici, 14 dels 15 habitatges existents estaven ocupats per turistes allotjats en pisos sense llicència d'allotjament turístic. La proposta de sanció de 420.000 euros és una quantia a la qual s'arriba amb el càlcul estimat del benefici obtingut de l'actuació il·legal juntament amb altres circumstàncies agreujants regulades per la llei de Turisme de Catalunya.

L'Ajuntament assenyala que l'activitat de la propietat estava "organitzada per esquivar l'administració i utilitzar de manera fraudulenta els habitatges, sense fer front a les obligacions tributàries que es desprenen de l'ús turístic i comerciant amb l'únic pis de renda antiga, tot incorporant la seva arrendatària a la gestió turística de l'immoble". El consistori també enviarà a l'Agència Tributària tota la informació continguda en l'expedient, per tal que la propietat respongui, si escau, davant la hisenda pública.

Pisos turístics il·legals i un preu del lloguer desorbitat

La sanció arriba pocs dies després de donar-se a conèixer el desorbitat preu del lloguer a Barcelona: 1.171,28 euros al mes de mitjana. El preu s'ha enfilat un 10% interanual el tercer trimestre de 2023 -uns 105 euros més-, i ha pujat gairebé 48 euros respecte al segon trimestre, quan ja es va marcar un màxim, segons les fiances dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl). El preu dels habitatges de lloguer no ha parat de créixer a la ciutat des del 2020.



Segons l'Ajuntament, el lloguer turístic il·legal massiu s'ha reduït de milers en els anys 2016 i 2017 a poc més d'un centenar mensual en aquests mesos. Davant aquesta nova situació, els serveis d'inspecció mantenen la persecució de la il·legalitat general, però alhora disposen d'una radiografia "molt acurada" de l'activitat il·legal professional i poden dissenyar com en aquest cas una actuació més personalitzada de seguiment i actuació sancionadora de manera més contundent i eficaç.