Unes 400 persones es manifesten en rebuig a l'exhibició d'F1 al centre de Barcelona: "La ciutat no està en venda"

Unes 400 persones -segons l'Ajuntament de Barcelona- han tallat a partir de dos quarts de sis de la tarda d'aquest dimecres el carrer Aragó, a l'altura del Balmes, per rebutjar l'exhibició de Fórmula 1 al centre de la ciutat. La Guàrdia Urbana ja havia evitat prèviament que cap cotxe accedís a l'indret, de tal manera que no n'hi ha hagut cap que quedés atrapat per la protesta de veïns i entitats. Milers de persones s'han congregat per assistir a l'esdeveniment automobilístic, que ha provocat afectacions de mobilitat importants.

Després del tall, els manifestants han avançat pel carrer Aragó en direcció al passeig de Gràcia, a la zona on hi ha el road show. A la cruïlla els barraven l'accés diversos furgons dels Mossos d'Esquadra, i és el punt on han llegit el manifest, signat per totes les entitats que participaven en la manifestació. Entre d'altres, veïns i entitats han criticat el model basat en grans esdeveniments que promou el govern municipal. "Prou Fórmula Fum. La ciutat no està en venda!", es podia llegir a la pancarta de la capçalera de la manifestació.

Els manifestants han cridat consignes contra l'esdeveniment, contra la contaminació i contra l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. Xiulaven i escridassaven cada bòlid que passava, mentre cridaven consignes com Fora el turisme dels nostres barris, Jaume Collboni dimissió, Ni Louis Vuitton ni Fórmula 1 o Fora, fora. Després del manifest, l'acte de protesta s'ha desconvocat, coincidint també amb el final del xou.



Protesta contra la Fórmula 1. — Blanca Blay / ACN

Jordi Elgström, portaveu de l'entitat Eixample Respira, ha afirmat que la manifestació pretén dir "prou" a un model de ciutat "insostenible". A parer seu, l'exhibició d'F1 al centre de Barcelona és "un disbarat desproporcionat", per la "contaminació i el soroll" que genera i pel "contrast" amb el sistema de mobilitat que considera que es vol potenciar des del consistori.

"No pot ser que apostem per un model de ciutat basat en macroesdeveniments que privatitzen l'espai públic i ens expulsen de la ciutat", ha afegit el portaveu d'Eixample Respira. "Volem una ciutat que pensi en el veïnat i que no sigui un parc temàtic", ha reblat el representant d'una de les plataformes impulsores.

L'exhibició de Fórmula 1 a Barcelona

38.000 persones -segons la Guàrdia Urbana- s'han congregat aquest dimecres a la tarda entorn de plaça Catalunya i del passeig de Gràcia per assistir a l'exhibició de bòlids de la Fórmula 1 que s'ha fet al centre de la capital catalana. L'esdeveniment s'ha fet amb motiu del Gran Premi d'Espanya del campionat mundial de l'especialitat, que se celebra aquest cap de setmana al circuit de Montmeló.



El monoplaça de Ferrari conduit per Carlos Sainz al Road Show de la Formula 1 davant de la Casa Batlló del passeig de Gràcia. — Aina Martí / ACN

L'exhibició d'aquesta tarda ha estat escalfant motors des de diumenge, quan es va instal·lar a plaça Catalunya l'anomenada fan zone. L'esdeveniment ha comportat diverses restriccions al trànsit i la mobilitat des d'ahir a la tarda i fins aquest vespre de dimecres. I també les esmentades protestes veïnals i d'algunes organitzacions polítiques. Aquesta és la primera vegada que Barcelona acull un road show d'aquest tipus.