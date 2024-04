Una desena d'entitats exigeixen aturar l'exhibició de cotxes de Fórmula 1 al centre de Barcelona

Una desena d'entitats socials i veïnals han exigit a l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que aturin el projecte d'exhibició de cotxes de Fórmula 1 pel centre de la capital catalana. Agrupacions com la Federació d'associacions veïnals de Barcelona (FAVB), Catalunya Camina o Eixample Respira han formalitzat una queixa a la Sindicatura de Greuges de Barcelona: exigeixen aturar la iniciativa, que s'inverteixin els diners previstos a promoure la mobilitat sostenible i que es prioritzi la salut i el benestar del veïnat per sobre de la captació de visitants.

En un comunicat, les associacions consideren "un disbarat" que s'organitzi aquest esdeveniment un districte com l'Eixample, al previsiblement al passeig de Gràcia, on el veïnat pateix més el soroll i la contaminació. Critiquen que la proposta va en contra de les mateixes estratègies del govern català i municipal pel que fa a la reducció de la contaminació i la promoció de la mobilitat sostenible, i que promou la conducció temerària.

D'altra banda, també han denunciat que es destini un milió d'euros del pressupost municipal a la promoció de la Fórmula 1, una xifra que no es destina a cap esdeveniment de promoció de la mobilitat sostenible, segons apunten. "És el doble de tot el pressupost anual previst per a millorar els entorns escolars per fer-los més saludables i segurs pels infants", s'han queixat.

Així mateix, asseguren que amb la iniciativa s'està enviant un missatge contradictori a la ciutadania, a qui se li està demanant molts esforços en els hàbits de mobilitat per millorar la qualitat de l'aire. Lamenten que la proposta va en contra de les polítiques de seguretat viària i la necessitat de moderar la velocitat a les ciutats. I demanen abandonar el model de macroesdeveniments.

Les entitats que signen la queixa són Catalunya Camina, BACC- Bicicleta Club de Catalunya, P(A)T-APAT- Prevenció d'Accidents de Trànsit, la Federació d'associacions veïnals de Barcelona (FAVB), Promoció del Transport Públic (PTP), Revolta Escolar, Mother's Rebellion Barcelona i Maragall, Sant Martí i Eixample Respira.

Tomben la petició de retirada dels comuns

El grup municipal de BComú ha presentat aquest dimecres una proposició a la Comissió de Presidència demanant que l'Ajuntament retirés el suport a l'esdeveniment, però ha estat rebutjada amb els vots en contra de Junts-TriasxBCN, PSC, PP, Vox, i l'abstenció d'ERC. Els comuns defensaven que el model "és contradictori amb la lluita contra l'emergència climàtica, la pacificació de l'espai públic i perjudica els esforços per reduir la massificació turística".

El Circuit de Montmeló treballa amb la Generalitat i l'Ajuntament per celebrar un "gran esdeveniment" vinculat al Gran Premi de la Fórmula 1 al centre de la ciutat. La idea adapta una proposta que ja va posar sobre la taula del consistori fa anys, però que els mandats d'Ada Colau no van plasmar. Ara, l'executiu municipal que lidera Jaume Collboni l'abraça amb més possibilitats d'arribar a ser una realitat.