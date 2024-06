Entitats veïnals protestaran contra l'exhibició de la Fórmula 1, que paralitzarà el centre de Barcelona durant dos dies

L'exhibició de la Fórmula 1 de dimecres vinent pel centre de Barcelona no ha agradat a desenes d'entitats veïnals, socials i ambientals de la ciutat, que han convocat una concentració per escenificar el rebuig a l'esdeveniment. La protesta, convocada per més d'un centenar de col·lectius, entre els quals hi ha la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i Eixample Respira, serà mitja hora abans de l'inici de l'espectacle de monoplaces de F1 a Aragó amb Balmes.

L'objectiu, han explicat diverses entitats en roda de premsa, és "dir prou" a un model de ciutat basat en macroesdeveniments que "privatitzen" l'espai públic i on s'aboquen diners públics que beneficien "grans lobbies del turisme": "Barcelona no es pot convertir en un parc d'atraccions", ha reblat Jordi Elgström, d'Eixample Respira, que ha lamentat que dimecres vinent s'ocuparan els carrers del centre de Barcelona per fer-hi un espectacle "contaminant, excèntric i privat" amb el "beneplàcit" de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. "Estan venent la ciutat davant dels nostres nassos", s'ha queixat.

Davant d'això, ha apuntat, les entitats reclamen la suspensió de macroesdeveniments "contaminants" i apostar per un model de ciutat "que posi al centre el benestar de tothom". Alhora, ha demanat impulsar polítiques per evitar "la gentrificació i expulsió del veïnat de la ciutat" així com apostar per la diversificació econòmica i la reducció del turisme. Precisament aquesta setmana s'ha presentat un manifest signat per uns 200 noms del món científic i cultural contra la massificació turística que pateix la capital catalana.



El centre de Barcelona, paralitzat durant dos dies

L'exhibició de Fórmula 1 provocarà restriccions de pas a vehicles, transport públic i vianants durant dos dies i afectarà sobretot el passeig de Gràcia. El circuit tindrà una longitud aproximada de 630 metres i hi haurà activitats a plaça Catalunya. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha recomanat planificar amb antelació qualsevol desplaçament pel centre de Barcelona aquells dies i evitar en la mesura del possible l'entorn del passeig de Gràcia i la Gran Via.



La primera afectació serà a partir de les 16:00 hores de dimarts per als vehicles privats, que no podran circular per les vies de l'entorn de la plaça fins a les 6:00 hores del dijous. No es podrà circular per la Ronda Sant Pere ni per la Ronda Universitat entre Pau Claris i Rambla Catalunya, tampoc per la banda Besòs i calçada muntanya de plaça Catalunya, pel passeig de Gràcia entre la plaça i la Gran Via i tampoc pel carrer Casp entre el passeig i Pau Claris.

El dimecres se sumaran els talls de la Gran Via i els carrers Diputació i Consell de Cent de les 11:00 hores a les 23:00 hores. En concret, es tallaran les tres vies transversals que creuen el passeig de Gràcia: Gran Via, Diputació i Consell de Cent, en els tres casos entre Rambla Catalunya i Pau Claris.



Diverses línies d'autobús afectades

Pel que fa al transport públic, a partir del dimarts quedaran afectades les línies d'autobús D50, H16 i V12, 19, 22, 24, 52, 54, 55 i 67. Dimecres a partir de les 11.00 hores s'hi sumaran l'H12, l'X1 i la 7. En tots els casos el servei es desviarà per itineraris alternatius.

Les línies d'autobús nocturnes, metropolitanes i interurbanes també veuran afectat el seu recorregut a la zona central de la ciutat els dos dies. La previsió és que es recuperi la normalitat dijous a les sis del matí.

De la seva banda, el metro funcionarà amb normalitat però TMB disposarà de personal per regular el flux de passatges a les estacions, en funció de l'afluència d'usuaris.