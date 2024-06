El Síndic de Barcelona s'oposa a l'exhibició de Fórmula 1 pel centre de la ciutat i demana que es traslladi al Circuit

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha conclòs que l'exhibició de la Fórmula 1 que està prevista al centre de Barcelona el dimecres vinent "no és coherent" amb les polítiques de mobilitat sostenible, ni amb el respecte als drets a l'espai públic, a un medi ambient sa i a la salut. Per això, ha afirmat que s'hauria de traslladar al Circuit Barcelona-Catalunya, a Montmeló, un espai habilitat per acollir aquest tipus d'activitats. Ha afegit que es podrien habilitar mitjans de transport públic per possibilitar el desplaçament de la ciutadania que vulgui assistir a l'espectacle.

En aquest sentit, el síndic ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona que ponderi els beneficis que obtindrà la ciutat acollint aquesta activitat i l'afectació de drets de ciutadania que suposarà i consideri "la possibilitat de cancel·lar-la". Per al síndic, és "difícilment justificable" autoritzar activitats contaminants en un context de crisi climàtica.

En la seva resolució, la Sindicatura ha considerat que acollir un esdeveniment d'exhibició de vehicles de Fórmula 1 en una ciutat que històricament ha superat els llindars de contaminació atmosfèrica admesos "no és una decisió alineada amb el deure de protecció del medi ambient". Ha afegit que a l'Eixample és on es produeixen els nivells més elevats d'exposició a l'NO2.

Oposició veïnal

L'origen de l'actuació del Síndic és una queixa formalitzada per deu entitats i associacions, entre les que hi ha la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, Eixample Respira o Revolta Escolar, entre d'altres. Les associacions consideren "un disbarat" que s'organitzi aquest esdeveniment un districte com l'Eixample, al previsiblement al passeig de Gràcia, on el veïnat pateix més el soroll i la contaminació.



El Road Show de la Fórmula 1 està previst per al dimecres que ve, quan els pilots sortiran amb els seus monoplaces des de la ronda Universitat, giraran a la rotonda de la Gran Via i continuaran fins a arribar gairebé al carrer Aragó, on tornaran a girar cap al sud. La velocitat màxima permesa serà de 100 km/h, segons ha anunciat el consistori.

D'altra banda, el Síndic ha apuntat que el consistori no els ha fet arribar l'autorització municipal per fer aquesta activitat ni cap informació sol·licitada al respecte.