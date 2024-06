Organitzacions socials i ecologistes convoquen una manifestació contra la massificació turística de Barcelona

Una vuitantena d'organitzacions socials i ecologistes d'arreu del territori, entre les quals hi ha la plataforma No a la Copa Amèrica, Zeroport o Stop Creuers, han fet una crida a participar en la manifestació unitària "Prou! Posem límits al turisme" convocada el pròxim 6 de juliol a Barcelona contra la massificació turística que pateix la capital catalana, sobretot zones com el Park Güell, que fa poc va acollir una desfilada que va provocar molta polèmica, o el barri Gòtic. La mobilització pretén seguir el camí de les marxes multitudinàries que s'han fet darrerament a les Canàries i les Balears.

La crida a la mobilització s'ha fet durant la presentació d'un manifest que demana reduir l'activitat turística i posar-hi "límits" a les portes d'un estiu on s'espera un rècord de visitants a la capital catalana. El text ha rebut el suport de més de 200 noms del món científic i cultural, com l'antropòloga Yayo Herrero, Natza Farré, l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, l'activista Simona Levi, l'exfutbolista Oleguer Presas i l'empresari Sergi Ferrer-Salat. També ressalten els nombrosos noms del món de la comunicació i el periodisme, entre ells Joel Díaz, Laura Grau, Laura Aznar, Natza Farré o Manel Vidal.

Veus del món de la cultura i 80 col·lectius presentem el 'Manifest per la Reducció de l'Activitat Turística' i la manifestació PROU! #PosemLímitsAlTurisme

L'èxit de la convocatòria mostra l'empenta de les iniciatives.https://t.co/UPJcEVfIgg pic.twitter.com/cJO9T7vmXu — ABDT #StopCreuers #SETnet #DecreixementTurístic (@AssBarrisDT) June 12, 2024

"Darrerament sentim cants de sirena de l'ajuntament parlant de reduir i gestionar, però eludint el necessari decreixement", ha etzibat l'activista Daniel Pardo, portaveu de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) de Barcelona, en referència a l'anunci de Collboni de limitar el nombre de creueristes que arriben a Barcelona o tancar una terminal de creuers.

"Les seves suposades solucions, però, són en realitat cortines de fum, maneres de fer veure que es fan càrrec dels problemes i els gestionen. Els conflictes provocats pel turisme a Barcelona, però, no tenen a veure amb la gestió, sinó amb el volum. Per tant, qualsevol proposta que no apliqui polítiques de decreixement turístic està destinada a fracassar i a despertar més contestació social", critiquen les organitzacions.

Canvi de model econòmic i de decreixement turístic

El document posa de manifest la necessitat de canvi de model econòmic i de decreixement turístic "per la sobreexplotació de la ciutat, que genera dependència econòmica d'una indústria altament volàtil, expulsió del veïnat, precarització laboral, afebliment del teixit comercial i pèrdua d'espais comunitaris". Així mateix, critica la mercantilització del patrimoni de la ciutat, i empobriment de la cultura local.

El manifest demana, en resposta a aquests impactes, algunes de les següents mesures: la fi de la promoció turística amb diners públics i de subvencions i exempció fiscal al sector, l'aturada de tota ampliació d'infraestructures portuàries i aeroportuàries, així com de macroesdeveniments com la Copa Amèrica.

També reclama la reducció l'oferta d'allotjament turístic, reducció progressiva del trànsit de creuers fins a la seva eliminació, la millora de les condicions laborals del sector turístic i la reorientació i diversificació de l'economia que prioritzi activitats sense petjada de carboni i en sectors estratègics per a la vida.