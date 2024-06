Centenars de joves es manifesten a Barcelona contra el capitalisme per un futur més verd i "digne" 

Sota el lema "Salud, terra, futur", centenars de joves –1.700 segons la Guàrdia Urbana– s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona en defensa de l'ecologisme i en contra del sistema capitalista. Tot just un dia abans de la jornada electoral del 9-J, diferents col·lectius juvenils i ecologistes han exigit un "canvi de rumb" per garantir un millor futur per a les pròximes generacions, encara que hi ha la sensació que les conseqüències de la crisi ecosocial són irreversibles.

Júlia Roig, una de les portaveus de la manifestació que ha començat a un quart de vuit del vespre a l'Arc de Triomf, ha apuntat a l'ACN que "és el moment de dir prou". "Volem un futur digne i només serà digne si el construïm nosaltres", ha afegit.

🟢 Comença la #ManiEco8J! Som moltes les joves que hem sortit avui per defensar la nostra salut, terra i futur.



La crisi ecosocial actual evidencia que la vida sota el sistema capitalista és insostenible i que només hi ha futur si el construïm nosaltres. pic.twitter.com/DMI0XuRMOS — Arran (@Arran_jovent) June 8, 2024

Les diverses reivindicacions de la protesta

Entre altres demandes, els manifestants volen acabar amb el "monocultiu turístic", ja que "destrueix la terra, explota laboralment i expulsa els veïns". En aquesta línia, reclamen una "nova mirada" sobre la terra que permeti fer compatibles les necessitats de la natura i el desenvolupament de la vida humana.

La marxa, que s'ha mogut en direcció a la plaça de Catalunya, també és un clam al decreixement de l'economia, apostant per un model de producció i consum de proximitat i una millor "redistribució " de la riquesa. De fet, el comunicat que van emetre els impulsors de la protesta conclou amb l'afirmació "La vida sota el sistema capitalista és insostenible".

"No tenim feina, no tenim diners i no podem marxar de casa. Estem farts de viure en un sistema que ens ofega dia a dia", ha apuntat Roig; mentre que Miquel Roca, un altre portaveu, ha subratllat que volen "mostrar les preocupacions dels joves" i fer un "crit" a la societat i les institucions per "assenyalar els culpables". A la manifestació també s'hi han sumat entitats socials vinculades a la crisi de l'habitatge.

En la mateixa tònica, han assenyalat que els efectes del capitalisme sobre la salut de les persones són desiguals en funció del nivell de renda. El canvi climàtic, afirmen, està causat per "les emissions dels rics", però "afecta les classes populars".

Amb tot, els participants no es resignen: "La història ens ensenya que res és inamovible i que a través de la mobilització i l'organització podem canviar el rumb del nostre destí".