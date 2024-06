Una quarantena d'activistes ocupen la botiga de la Copa Amèrica per denunciar l'impacte dels macroesdeveniments

Una quarantena d'activistes han irromput aquest dimecres a la botiga de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, situada al Moll de les Drassanes, per denunciar aquesta competició i els macroprojectes que "trinxen el territori". L'acció ha estat promoguda pels col·lectius Futuro Vegetal, End Fossil, Arran i Fridays For Future, en coordinació amb la Plataforma No a la Copa Amèrica, com un acte previ a la manifestació ecologista del dissabte a Barcelona.

Els activistes s'han concentrat davant la porta de la botiga per impedir-ne l'accés amb la pancarta Acabem amb el capitalisme, salvem el planeta i al crit de La Copa Amèrica mata els barris. Mitja desena d'agents de la Policia Portuària i una patrulla de Mossos d'Esquadra es troben al lloc per fer seguiment de la protesta. Han llançat pintura vermella a l'exterior.

La pujada dels lloguers, l'expulsió de les veïnes i la destrucció dels barris i el territori tenen noms propis, i la Copa Amèrica n'és un.



Júlia, d'una de les entitats que ha impulsat la protesta, ha demanat "no normalitzar" els projectes que "trinxen el territori". "No es pot continuar implementant polítiques en total dissonància amb la crisi ecosocial que estem vivint, que hauria d’estar al centre", ha afegit Miquel, un altre activista.

Els agents han mediat amb els activistes, que han mantingut la protesta. Dues hores després de l'inici, els participants han decidit acabar la protesta i han sortit en bloc de la botiga. Agents dels Mossos d'Esquadra els han envoltat i han identificat i registrat un per un la vintena d'activistes que havien continuat bloquejant l'accés.

"Deixar famílies al carrer"

Fa uns dies, el moviment per l'habitatge a Barcelona, format per sindicats i grups de diversos barris de la ciutat, va acusar el govern de Jaume Collboni de "deixar famílies al carrer" i "evitar la rehabilitació de barris sencers mentre promou grans esdeveniments com la Copa Amèrica". En un comunicat, les entitats van alertar que "cada cop" els arriben més casos de famílies que han estat desnonades de pisos de propietat municipal sense rebre una alternativa habitacional.

"Són unes polítiques dirigides a satisfer els interessos d'empresaris i macroprojectes i que empitjoren les condicions de vida i expulsen les veïnes", va denunciar el Sindicat d'Habitatge del Raval. Aquests col·lectius exigeixen que s'aturin tots els desnonaments de titularitat municipal, s'expropiïn els pisos buits, es regularitzin els públics i es posi fi a la "repressió contra el moviment per l'habitatge".