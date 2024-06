Col·lectius per l'habitatge acusen Collboni de "deixar famílies al carrer" mentre promou la Copa Amèrica

El moviment per l'habitatge a Barcelona, format per sindicats i grups de diversos barris de la ciutat, acusa el govern de Jaume Collboni de "deixar famílies al carrer" i "evitar la rehabilitació de barris sencers mentre promou grans esdeveniments com la Copa Amèrica". En un comunicat, les entitats han alertat que "cada cop" els arriben més casos de famílies que han estat desnonades de pisos de propietat municipal sense rebre una alternativa habitacional.

Es refereixen a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) com el "major gran tenidor de pisos" a la ciutat, amb 12.000, i han lamentat que no els comuniqui quants d'aquests estan buits. El Sindicat d'Habitatge de Nou Barris ha indicat que, només en un barri d'aquest districte, n'han comptat 40.

"Són unes polítiques dirigides a satisfer els interessos d'empresaris i macroprojectes i que empitjoren les condicions de vida i expulsen les veïnes", ha afirmat Arnau, del Sindicat d'Habitatge del Raval, en una roda de premsa davant de l'Ajuntament. Aquests col·lectius exigeixen que s'aturin tots els desnonaments de titularitat municipal, s'expropiïn els pisos buits, es regularitzin els públics i es posi fi a la "repressió contra el moviment per l'habitatge".

Repressió contra el moviment pe dret a l'habitatge

Aquests col·lectius, a més, denuncien "impediments" per accedir a pisos de la mesa d'emergència, així com l'"abandonament" i "degradació" que pateixen barris com el del Besòs (Sant Martí) o Can Peguera (Nou Barris).



També adverteixen que hi ha assentaments informals sobre sòl municipal, com a Vallcarca i a Montjuïc, i que les persones que hi viuen reclamen solucions sense rebre resposta. A més, alerten d'una "major repressió" contra el moviment en defensa de l'habitatge a Barcelona i desnonaments en què intervenen més unitats antiavalots.

Per tot això, sindicats i grups en defensa de l'habitatge acusen el PSC de "reprimir" la seva acció política i social, "no oferir alternatives" i "invertir en projectes urbanístics per destinar la ciutat de Barcelona al turisme i les grans empreses".

Els sindicats que han promogut aquesta campanya per denunciar les polítiques en habitatge del govern municipal del PSC són el Grup Habitatge Tres Turons; Sindicats d'Habitatge de Raval i Casc Antic; Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs; Sindicat d'Habitatge de Vallcarca; Sindicat d'Habitatge de Nou Barris; Grup d'Habitatge de Sants; Sindicat d'Habitatge de l'Eixample; Sindicat d'Habitatge de Cassoles i Sindicat d'Habitatge de Gràcia.