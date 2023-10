Denuncien els primers efectes de l'"espoli" veïnal provocat per la Copa Amèrica de Vela

Falta un any però ja es noten els efectes de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, el tercer esdeveniment esportiu més gran del món. Així ho ha denunciat la recent creada plataforma No a la Copa Amèrica, conformada pel veïnat dels diversos barris afectats i moviments socials. Una "allau" de demanda per comprar pisos a la Barceloneta, l'obertura de negocis de luxe, l'ocupació d'espais i equipaments públics i un encariment generalitzat en són alguns exemples.

L'Ajuntament i la Generalitat hi aportaran un mínim de 55 milions d'euros

L'escenari escollit per la presentació de la plataforma aquest dimarts era simbòlic: al Passeig de Borbó, amb l'antic IMAX i el Port Vell darrere, amb lones d'alguns dels equips que partiparan a l'esdeveniment darrere i mega-iots. "És la síntesi i mostra gràfica de l'espoli a les veïnes", ha afirmat Esther Jorquera, una de les portaveus.



La Copa Amèrica de Vela se celebrarà entre el 22 d'agost i el 27 d'octubre de 2024 a la ciutat i l'Ajuntament i la Generalitat hi aportaran un mínim de 55 milions d'euros. La Diputació, el Port de Barcelona i el Govern de l'Estat també participen de l'organització del tercer esdeveniment esportiu més gran del món, només després dels Jocs Olímpics i el Mundial de futbol.



La plataforma ha recordat que València va rebutjar ser l'amfitriona de l'esdeveniment després del forat econòmic que va deixar-hi l'edició del 2010 i que encara s'arrossega.

"Es tracta d'un altre megaprojecte especulatiu amb beneficis que es queden els macroinversors enlloc dels veïns", ha afirmat Adriana Offredi, una altra de les portaveus de la plataforma.



Les institucions defensen que portarà 1.000 milions d'euros a la ciutat, però els informes d'impacte econòmic que avalen els grans esdeveniments generen escepticisme entre els experts.

2.500 persones de l'organització, ja a la ciutat

Un any abans de l'inici de la contesta, ja se xifra en 2.500 les persones establertes a Barcelona per dur-hi a terme tasques relacionades, i els veïns denuncien una gran demanda per comprar pisos i l'obertura de negocis allunyats de les necessitats del barri, com el lloguer de cotxes de luxe. L'ús d'equipaments municipals per l'entrenament dels equips també n'és una de les conseqüències.

Denuncien opacitat i manca de transparència de les institucions

"Una vegada més el veïnat veu retallat el seu espai", ha denunciat Jorquera. Ciutat Vella i Sant Martí seran els districtes que més notaran l'impacte d'aquesta macroesdeveniment, mentre que la Barceloneta, zona zero de les regates, ja és un dels barris que pateix de manera més accentuada la massificació turística.

L'"arribada exponencial" de turistes atrets per la Copa, amb les conseqüències que això té sobre l'emergència habitacional, la crisi climàtica i la sequera a la ciutat, és una de les principals preocupacions, juntament amb "l'opacitat" i manca de transparència de les dades relacionades amb l'esdeveniment.

Compten amb el suport de 65 organitzacions

"Barcelona no necessita més projecció, ja està projectada i esdeveniments així només generen més misèria", ha sostingut Jorquera. La plataforma neix amb el suport de 65 organitzacions, entre les quals associacions de veïns de Barcelona i col·lectius del moviment feminista, ecologista i per l'habitatge, així com plataformes en contra d'altres macroesdeveniments i macroprojectes d'arreu de Catalunya.

Algunes de les reclamacions que posen sobre la taula són que s'estableixin mecanismes per compensar l'impacte al veïnat, que es reguli de manera efectiva el mercat de l'habitatge, que es limiti l'espai de les terrasses o que s'augmenti la freqüència del transport públic, entre d'altres.



De cara a la primavera convocaran mobilitzacions per mostrar l'oposició al projecte, tot i que reconeixen que per aquesta edició ja està tot lligat i hi ha poc marge pel diàleg amb les institucions, que l'han tirat endavant sense debat públic. "Volem impedir una nova edició de la Copa Amèrica, a Barcelona i a qualsevol altra ciutat", han conclòs.