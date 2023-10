El Port tanca el Moll Barcelona nord per allunyar els creuers de la ciutat 

El Port de Barcelona ha tancat la terminal Moll Barcelona Nord amb l'objectiu d'allunyar els creuers de la ciutat i reduir així els nivells de contaminació que arriben a la ciutadania. L'espai alliberat s'obrirà a la ciutadania quan acabi la Copa Amèrica de vela, que se celebra l'any que ve. El tancament forma part de l'acord entre el Port i l'Ajuntament el 2018, amb Ada Colau al capdavant.

Les 340 escales anuals de ferris i creuers que arribaven en aquest punt del Port es traslladaran al Moll Adossat juntament amb les altres terminals ja existents. Prèviament, el port ja va tancar la part del moll on operava Balearia. "És un moment que té un punt d'històric per a l'Autoritat del Port de Barcelona", ha reconegut el seu president, Lluís Salvadó.

"Ens permetrà allunyar les emissions cap al sud i reduir les que arriben a la ciutat", ha comentat Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona. Alhora, segons Salvadó, permetrà donar un millor servei a les companyies, ja que les terminals nord i sud són de les més antigues i ja "no estan al nivell de qualitat" d'altres com les del Moll Adossat.

El president del Port de Barcelona ha especificat que s'entra en un "període de transició" perquè primer cal esperar la celebració de la Copa Amèrica -a pocs metres hi ha la base del Team New Zealand-. Així, el procés d'obertura serà parcial, ja que primer caldrà garantir la seguretat de la competició i no serà fins a partir del 2025 que s'urbanitzarà la zona.

La darrera fase d'aquest procés de transició serà el tancament de la part sud del Moll Barcelona, que seguirà operativa fins a finals del 2026. Amb aquest tancament, ja es donaria per finalitzat el trasllat de l'activitat comercial dels creuers a la zona.