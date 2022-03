Les principals autoritats catalanes s’han citat aquest dimarts al World Trade Center de Barcelona, al port, per fer oficial l’anunci que Barcelona serà la seu de la Copa Amèrica de Vela 2024. La decisió, feta pública aquest dilluns, implicarà acollir el tercer esdeveniment esportiu mundial amb major impacte i retorn econòmic, després dels Jocs Olímpics i el Mundial de futbol, que xifren en 1.000 milions d’euros.

Amb 940 milions d’espectadors arreu del món, la Copa Amèrica de Vela és la regata més antiga i amb més prestigi internacional. "Ens hem alineat el conjunt d’administracions i institucions amb la iniciativa privada en aquest projecte que encaixa amb els valors de sostenibilitat, impace social positiu i llegat pel futur del país", ha afirmat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Ho ha fet en una conferència de premsa juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president del Port, Damià Calvet, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, el tinent d’alcalde Jaume Collboni, la presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà, i el CEO d'Emirates Team New Zealand (ETNZ), Grant Dalton. Tots han destacat la col·laboració interinstitucional i públicoprivada per l'èxit de la candidatura impulsada per l’associació Barcelona Global a través de l’agència Barcelona&Partners.



Aragonès ha destacat que l’impacte econòmic "es començarà a notar en les properes setmanes", estenent-se molt més enllà de les 14 setmanes que dura la competició, a la tardor del 2024. "Volem que l’edició del 2024 sigui la millor Copa Amèrica de la història, igual que els Jocs del '92 van ser els millors de la història i van marcar un abans i un després", ha assegurat el president.

La ciutat posarà un total de 70 milions d’euros per organitzar la competició, dels quals 10 seran de l’Ajuntament, i la resta provindran de les altres administracions, incloent el Patronat de Turisme, i també els actors privats. Diversos empresaris han avalat la candidatura amb fins a 25 milions d’euros del seu patrimoni, segons Collboni. "No hi haurà una inversió milionària en infraestructures, simplement s’adaptaran espais", ha dit, incloent-ne alguns ja existents tant al Port Vell, com al nou i a l’olímpic.



València, que també optava a acollir l'esdeveniment, ja va ser-ne seu el 2007 i el 2010 i finalment havia retirat la candidatura després de la negativa de l'Ajuntament i el Govern valencià de pagar l'esdeveniment, que va deixar un deute en les edicions anteriors. Preguntat pels periodistes, Torrent ha declinat respondre sobre aquesta qüestió i s’ha limitat a citar els estudis que situen en 1.000 milions d’euros el retorn i hi ha "els precedents de totes les edicions anteriors que van funcionar molt bé".

La posada en valor de l’experiència de la ciutat en l’organització d’esdeveniments internacionals, com els Jocs Olímpics o el Mobile World Congress, ha estat constant. També la referència a la sostenibilitat de l’edició, que no requerirà de la construcció de noves infraestructures i intentarà potenciar innovacions com l’hidrogen verd, que alimentarà les embarcacions auxiliars.

Colau ha destacat que Barcelona ha estat triada com a seu però també la ciutat ha triat la Copa com "un dels principals esdeveniments" que es farà seu en els propers anys. "Aquesta copa no arriba en un moment qualsevol ni com un bolet", ha assegurat l’alcaldesa, destacant la tradició nàutica i portuària de la ciutat.

Dalton, CEO de l’equip que va guanyar l’edició de 2021 i encarregat de l’organització de l’edició de 2024, ha destacat que 170 anys d’història de la competició, només quatre vegades s’ha fet fora del país que l’havia guanyat. A més, ha explicat que serà la primera copa que inclogui categories femenines i de joves.



També hi hi optaven les ciutats de Màlaga, Cork (Irlanda) i Jeddah (Aràbia Saudita). Dalton ha dit que "va ser difícil dir que no als altres llocs, però fàcil perquè Barcelona estava per sobre", amb actius com el port, la qualitat del turisme que atrau i el compromís de l’administració.