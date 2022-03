Barcelona acollirà el 2024 la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela, segons ha decidit el comitè organitzador d'aquesta competició, a la qual també optaven les ciutats de Màlaga, Cork (Irlanda) i Jeddah (Aràbia Saudita). Així ho ha confirmat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. "És una gran aposta per la ciutat i el país i val la pena apostar per això", ha afirmat.

La candidatura compta amb el suport de la Generalitat, la Diputació i el Port

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torrent ha dit que l'esdeveniment tindrà a la ciutat un "impacte milionari" i potenciarà la imatge internacional de Barcelona i Catalunya. El conseller espera que l'organització de l'esdeveniment anunciï oficialment l'elecció de Barcelona com a seu de la Copa Amèrica durant les properes hores.



La candidatura barcelonina, impulsada per l’associació Barcelona Global a través de l’agència Barcelona&Partners, comptava amb el suport de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Port, encara que el Govern també s'implicarà en l'organització de l'esdeveniment, un dels esdeveniments esportius més vistos del món.

Impacte econòmic de 1.000 milions

Aquest esdeveniment és un dels més importants a nivell d'impacte econòmic, només per darrere dels Jocs Olímpics i el Mundial de futbol. Els experts estimen que podria arribar a deixar 1.000 milions d'euros a la ciutat, per inversió, creació de llocs de treball, efectes en el turisme i projecció internacional.



Torrent ha destacat que l'impacte econòmic a la ciutat ​​no serà només durant els dies de la prova, "sinó a partir de ja", ja que és una competició "que té un recorregut molt llarg i els equips passen molt de temps a la ciutat". S'estima que els participants podrien començar a navegar en sis mesos, a partir del setembre, i que s'estiguin a la seu dotze mesos abans de la disputa de la Copa Amèrica, prevista per al juny de 2024.

València va acollir-la el 2007 i el 2010

València, que també optava a acollir l'esdeveniment, ja va ser-ne seu el 2007 i el 2010 i finalment havia retirat la candidatura per indicació dels organitzadors. Barcelona ara haurà de pagar uns 70 milions d'euros fins el 2024, data en què se celebrarà la competició. La capital catalana ja va sonar com a seu de la Copa Amèrica de Vela el setembre del 2021, però aleshores el consistori barceloní no va seguir endavant amb la candidatura. Aquesta vegada sí, l'ajuntament ha mostrat suport a la prova i ha unit forces amb les altres administracions per optar a la seu de la competició.



Barcelona s'ha imposat a les altres tres ciutats candidates, fent valer la seva experiència en l'organització de grans esdeveniments esportius i de tota mena, des dels Jocs Olímpics del 1992 fins al Mobile World Congress, a més de ser una destinació turística de primer ordre mundial.