El Govern situa "a principis d'estiu" la consulta sobre els Jocs d'Hivern, que en un primer moment preveia celebrar durant la primavera. Així ho ha explicat la portaveu, Patrícia Plaja, en la roda de premsa d'aquest dimarts posterior al Consell Executiu. En la reunió d'aquest dimarts, el Govern ha aprovat un decret llei que modifica la Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, per tal de permetre al president promoure i convocar consultes simultàniament en més d’un municipi, comarca o vegueria, sobre assumptes relacionats amb competències o interessos de la Generalitat.

Amb aquest recurs de legislació d’urgència, el president, Pere Aragonès, podrà promoure i convocar una consulta sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. Amb l’afegitó, es podran fer consultes d’abast supramunicipal superior al municipi, comarca o vegueria. Aquest Decret llei es dicta a l’empara de la competència que l’article 122 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya en matèria de consultes populars. La modificació s’ha aprovat per un decret llei per donar resposta als terminis de la candidatura olímpica.

El Govern considera que un projecte de les dimensions d’una candidatura olímpica, amb les implicacions esportives, econòmiques, socials i ambientals que comporta, requereix que les persones "més directament afectades" per la seva celebració puguin manifestar la seva voluntat al respecte. Plaja ha afegit que la pregunta serà binària, amb el "sí" i el "no" com a respostes.

El Govern ha tornat a descartar la incorporació del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès a la votació. Ara bé, els alcaldes de les capitals d'aquestes comarques sí que podran participar a la Taula de representació territorial del projecte de la candidatura dels Jocs, juntament amb els alcaldes de les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, les úniques els residents de les quals votaran a la consulta. L'organisme ja comptava amb representants del Govern, així com dels consells comarcals de les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, així com del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès.

El PSC rebutja la consulta

El PSC-Units votarà en contra de la modificació de la llei de consultes per fer possible que Aragonès convoqui la votació sobre la candidatura als Jocs d'Hivern. De fet, els socialistes directament refusen la consulta. "Si el Govern està d'acord amb la candidatura, ha de tirar endavant la proposta i no fer una consulta que compliqui la pròpia candidatura", ha argumentat la seva portaveu al Parlament, Alícia Romero. Els socialistes, partidaris dels JJOO d'hivern, argumenten que "governar és decidir" i que no ha de ser la ciutadania qui es pronunciï per tirar endavant la candidatura.



El partit farà el 26 de març una jornada sobre els Jocs Olímpics d'hivern, amb representants del COE, del COI i diferents administracions de l'àmbit esportiu. Es parlarà sobre com es pot configurar la millor candidatura. "Hauríem d'estar dedicant tots els esforços a això i no a fer una consulta", ha conclòs.