Aquestes són les afectacions a les línies de bus per l'exhibició de Fórmula 1 a Barcelona

Mig centenar de línies de bus de TMB i diverses de bus interurbà i nocturn de l'AMB i de la Generalitat es veuran afectades per l'exhibició de Fórmula 1 al passeig de Gràcia de Barcelona. Un grup de pilots rodaran fent un recorregut marcat entre la ronda de Sant Pere fins i el carrer d'Aragó: el circuit tindrà una longitud aproximada de 630 metres i hi haurà activitats a plaça Catalunya. L'esdeveniment ha despertat protestes d'entitats i veins: es concentraran abans de l'exhibició.



Segons ha informat l'ATM, a partir del dimarts a les quatre de la tarda quedaran alterades i hauran de variar el seu recorregut les línies D50-H16-V15-19-22-24-52-54-55-67. A partir de l'endemà a les onze del matí quedaran afectades l'H12, l'X1 i la 7. Totes aquestes línies d'autobús recuperaran el seu itinerari habitual a partir de dijous a les sis del matí.



D'altra banda, a partir del dimarts a les quatre de la tarda fins dijous a les sis del matí quedaran afectades les línies interurbanes L0225, L1446, L1824, L1624, L1561, L2036, 3046, 3028, les Exprés e11.1, e11.2, e12 i e22. També les nocturnes N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N11, N12, N13, N15, N28, N61, N62, N64, N65, N70, N71, N72, N73, N80, N81, N82 i l'Aerobús A1 i A2.



A partir de dimecres a les onze del matí fins a l'endemà a les sis del matí, també poden veure alterat el seu recorregut per l'anomenat Fórmula 1 Barcelona Fan Festival les línies interurbanes L1492, L0786, 808, 848, C3, C6, 1020, 714, 2108, 2109, 2062, l'Exprés e23 i el nocturn N51.



Finalment, l'esdeveniment afectarà també els vianants. En aquest cas, però l'afectació serà a partir de les tres de la tarda de dimecres, moment a partir del qual no es podrà travessar el passeig de Gràcia. Els que vulgui passar d'una banda a l'altra ho hauran de fer per la Ronda Sant Pere (vorera mar) o bé pujar fins al carrer d'Aragó. A partir de les vuit del vespre, i de manera gradual, es començaran a retirar les restriccions per als vianants.



Com a prèvia del Gran Premi al Circuit de Catalunya d'aquest cap de setmana, a banda de l'exhibició d'aquest dimecres, la capital catalana escalfa motors també amb un village molt complet. Compta amb parades de gastronomia, música en viu, simuladors d'última generació, diversos monoplaces amb els quals fotografiar-se i botigues on comprar marxandatge de l'F1.



Tres aficionats fotografiant-se amb el monoplaça de Fernando Alonso al Barcelona Fan Festival. — Joan Bataller / ACN

Protesta veïnal

Desenes d'entitats veïnals, socials i ambientals de la ciutat han convocat una concentració per escenificar el rebuig a l'esdeveniment. Serà mitja hora abans de l'inici de l'espectacle de monoplaces d'F1 a Aragó amb Balmes, i ha estat convocada per més d'un centenar de col·lectius, entre els quals hi ha la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i Eixample Respira. Critiquen que aquest tipus d'actes afavoreixen la contaminació, els sorolls o la massificació turística.