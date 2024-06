L'acord entre ERC i Collboni contempla una reducció dels pisos turístics, especialment a les zones tensionades

La militància d'ERC a Barcelona votarà aquesta tarda si avala l'entrada del partit al Govern municipal, liderat per Jaume Collboni i integrat, fins ara, només pel PSC. Ho farà en un congrés extraordinari a partir de les 19h a l'Orfeó Martinenc. L'acord assolit entre republicans i socialistes inclou que el grup liderat al consistori per Elisenda Alamany assumeixi dues tinences d'alcaldia i la gestió d'àrees tan transcendents com el turisme, la promoció econòmica, els drets socials o la llengua catalana.

Entre les mesures concretes que incorpora el pacte hi ha la reducció del nombre de pisos turístics a la ciutat, amb l'objectiu que arribi al 50% en les zones tensionades, segons ha pogut saber Públic. "Reduir els pisos turístic especialment a les zones tensionades exercint la capacitat atribuïda pel Decret Llei de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic. L'objectiu és garantir la convivència als barris, incrementar l'oferta d'habitatge i millorar la gestió del turisme", diu exactament l'acord.

Segons les dades de l'Ajuntament, el 31 de desembre del 2023 Barcelona comptava amb 9.818 habitatges d'ús turístic (HUT), 416 més que l'any anterior. L'Eixample, amb 4.465, en concentra gairebé la meitat, mentre que Sants – Montjuïc (1.195), Sant Martí (1.181) i Gràcia (1.081) són els altres districtes que superen el miler, mentre que a Ciutat Vella n'hi ha 648 de registrats.

El canvi de mans en la gestió del turisme, sempre que la militància republicana avali l'acord, serà un dels que comportarà més canvis, ja que el pacte també inclou posar en marxa un fons dotat amb 40 milions anuals que servirà per compensar els efectes negatius del turisme, especialment a les zones més massificades de la ciutat.

A més a més, també es farà un nou pla d'usos a Ciutat Vella, amb l'objectiu d'impedir la nova obertura d'establiments que afavoreixen el monocultiu turístic, el que implicaria impulsar el tancament de comerços de souvenirs o dedicats al cànnabis, i, alhora, fomentar l'obertura de comerços de proximitat, destinats als veïns.

Un possible govern de 15 regidors

Si tira endavant l'acord, el govern municipal de Barcelona passarà de 10 a 15 regidors, encara lluny de la majoria absoluta de 21, però es dotarà d'un major múscul per afrontar els reptes de la ciutat. L'entesa s'ha assolit després de mesos de converses i, de fet, ja s'havia encarrilat abans de l'avançament electoral al Parlament. Una cita amb les urnes que, justament, ha endarrerit la consulta a les bases republicanes.

A l'espera de comprovar què succeeix al congrés extraordinari, entrar a un govern liderat pel PSC genera tensions dins d'ERC, ja que l'actual cúpula nacional -ja amb Oriol Junqueras fora de la presidència- hauria preferit que tot plegat s'ajornés fins que el partit decidís si accepta o no investir el també socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat. Amb tot, la mateixa direcció separa el que succeeixi aquest dijous de la governabilitat de la Generalitat, així com subratllen l'"autonomia municipal" de la Federació de Barcelona per prendre la decisió que cregui.