La militància d'ERC decidirà dijous si s'incorporen al Govern de Barcelona

Esquerra Republicana de Barcelona preguntarà a la militància si ha d'entrar a formar part del Govern del socialista Jaume Collboni. Així ho ha anunciat la formació en un comunicat després de la reunió que ha mantingut l'executiva de la federació barcelonina aquest dimarts per debatre l'opció de formar part de l'executiu municipal. Des d'Esquerra desvinculen rotundament aquesta operació municipal de la negociació per a la investidura del socialista Salvador Illa com a presidebnt de la Generalitat.

El partit explica en un comunicat que després de mesos de converses ha tancat el "preacord" amb el Govern de Collboni que ja havien encarrilat abans de les eleccions. S'ha pactat un programa "conjunt i progressista" acompanyat d'un principi d'acord per a la nova composició de l'executiu. ERC gestionaria àrees "clau" per a la formació relacionades amb el català, amb joventut, amb turisme, amb promoció econòmica, amb drets socials, amb la projecció de la ciutat, amb gent gran o amb qualitat urbana.

La militància es pronunciarà

L'executiva de la Federació de Barcelona ha decidit que aquest principi d'acord serà compartit amb la militància d'Esquerra Barcelona i se sotmetrà a debat i validació aquest a través dels mecanismes habituals previstos al funcionament orgànic del partit. En aquest cas s'ha optat per la celebració d'un congrés extraordinari de la federació barcelonina dels republicans, convocat per aquest dijous.



Els republicans indiquen que després d'un cicle polític en què la ciutat "ha viscut d'esquenes al país" ara es noten les "conseqüències" del fet que no hi hagi partits sobiranistes al Govern, com ara que el català "cada cop és menys parlat", que "desapareix el comerç de barri", que el turisme "ho inunda tot" o que el preu de l'habitatge "expulsa els barcelonins de la seva ciutat". L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja va manifestar la voluntat d'ampliar el seu Govern municipal abans de l'estiu, després d'un primer any de mandat en què el PSC ha governat en solitari amb els seus 10 regidors.

Al text ERC manifesta la voluntat de ser "protagonista" de la ciutat i subratlla que amb aquest objectiu va iniciar converses "fa uns mesos" amb el Govern municipal per explorar un possible acord. En paral·lel els republicans han dut a terme diversos debats interns en un procés "positiu" que ha confegit un "sentir compartit" entre les diferents sensibilitats del partit a la ciutat sobre el "rumb" a prendre.