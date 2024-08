Barcelona fa el primer pas per construir prop de 900 habitatges a la Marina del Prat Vermell, 424 de protecció oficial

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte d'ordenació d'una parcel·la de barri de la Marina del Prat Vermell per un "pas endavant" en la seva transformació: permetrà l'edificació de 424 habitatges de protecció oficial i d'un nou equipament municipal. El Pla de Millora Urbana (PMU) ordena el Sector 6 en tres illes heterogènies on s'aixecaran un total de 893 habitatges dividits en 8 promocions, dels quals 469 seran habitatges lliures. Dels protegits, 270 es construiran en sòl de titularitat municipal.

Aquest fet suposa l'inici en la gestió del sòl per disposar de solars edificables i accelerar la transformació urbanística d'aquesta zona de la ciutat, segons reivindica el consistori en una nota de premsa. D'altra banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat la importància d'arribar a un acord -amb ERC i Junts- per a la reforma i flexibilització de la norma del 30% d'habitatge social.

La meitat de les promocions s'adjudicaran així a famílies inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona. Al mateix solar, s'hi sumarà un nou equipament cultural i es mantindran dues edificacions que actualment es destinen a activitats econòmiques. El terreny té una superfície total de 42.498 metres quadrats, dels quals 33.952 es destinaran a habitatge protegit.

L'àrea es divideix així en tres illes. La superior, integrada per l'immoble d'activitat econòmica, serà la que acollirà les promocions d'habitatge lliure. La central es configurarà en conjunt amb l'equipament municipal i una àrea verda, i serà on s'aixecaran els 270 habitatges de protecció oficial. I l'illa inferior comptarà amb el segon edifici d'activitat econòmica del sector i acollirà nous conjunts residencials amb 154 pisos protegits de preu concertat d'iniciativa privada.

Projecte de reparcel·lació. — Ajuntament de Barcelona

La flexibilització de la norma del 30%

Per una altra part, Collboni ha assenyalat que l'acord de la norma del 30% no ha funcionat com ho havia de fer: "Tal com ha estat formulat fins ara no ha donat els resultats que s'esperava". "És responsabilitat de tots posar fil a l'agulla", ha dit, fent referència a la necessitat d'arribar a un pacte per flexibilitzar i reformar la norma. El batlle ha assegurat que cal tenir iniciada la modificació abans de final d'any per "fer possible que funcioni i no sigui un fracàs".

La transformació del barri

El Govern municipal està desplegant diverses actuacions per impulsar la transformació del barri de la Marina del Prat Vermell. Preveu acollir uns 28.000 habitants i 12.000 habitatges, crear entre 8.000 i 11.000 llocs de treball i transformar un entorn de 75 hectàrees, equivalent a 40 illes de l'Eixample. Es destinarà una superfície d'11,15 hectàrees a equipaments públics i més de 13 hectàrees a espais verds i passejos.

Als sectors que ja es troben amb el planejament i la gestió aprovades definitivament hi està previst edificar uns 4.500 habitatges, dels quals uns 2.200 estaran destinats a protecció oficial. Dels gairebé 12.000 habitatges que es crearan al barri, al voltant del 50% seran de protecció oficial. El parc d'habitatges de titularitat municipal s'incrementarà gràcies a l'acord del consistori amb el Consorci de la Zona Franca.