Més de la meitat dels habitatges projectats a la Marina del Prat Vermell seran de protecció oficial

Barcelona accelera la transformació de la Marina del Prat Vermell: el govern municipal té en marxa diverses actuacions per impulsar el desenvolupament d'aquest àmbit del districte de Sants Montjuïc, que preveu acollir uns 28.000 habitants i 12.000 habitatges, crear entre 8.000 i 11.000 llocs de treball i transformar un entorn de 75 hectàrees, equivalent a 40 illes de l'Eixample.

El consistori vol fer del barri "nou pol de vida, verd, habitatge i activitat econòmica", alhora més ben connectat entre si i amb la resta de la ciutat. La transformació de la Marina del Prat Vermell té un horitzó previst de setze anys per completar-se.

Entre les novetats què hem conegut destaca que tres de cada deu dels 2.322 habitatges que estan en obres o en projecte al barri de la Marina del Prat Vermell seran municipals i més de la meitat (1.297) seran de protecció oficial. La tinenta d'alcaldia Janet Sanz i el regidor Marc Serra han fet balanç aquest dimarts de la transformació d'aquest barri.

També està previst que a la tardor acabin les obres del nou Parc de les Tretze Roses, que ha de ser un pulmó de 21.000 m2. Hi ha més projectes sobre la taula, com la transformació del passeig de la Zona Franca en un eix que vertebri els barris. També, connectar la Marina i la Zona Franca amb Ciutat Vella per carril bus i carril bici.

Imatge digital sobre el projecte a Can Clos. — Ajuntament de Barcelona

El 2006 es va aprovar la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de la Marina, però el ritme de desenvolupament no va ser el previst. El pla es va actualitzar i el 2019 es va aprovar una nova MPGM i un nou Pla Especial d'Infraestructures (PEI).

El barri ha mobilitzat des del 2015 una inversió d'uns 119 milions en habitatges, urbanitzacions, infraestructures i equipaments. La xifra total pujarà fins a uns 419 milions sumant tota la inversió pública i la dels operadors privats de l'àmbit, segons indica el consistori.

Construcció d'habitatge, peça clau

El planejament del barri preveu 12.000 habitatges, dels quals el 52% seran assequibles i la resta lliures. La Marina representarà la concentració més gran d'habitatges amb algun tipus de protecció de tota la ciutat, i d'aquests al voltant de la meitat formarà part del parc municipal d'habitatge.

S'han construït 6 edificis amb 410 habitatges, dels quals 200 són protegits, i s'estan alçant 6 blocs més amb 765 pisos, 510 de protecció. Ara n'hi ha 2.322 en obres o en projecte. Del total en obres, està previst que 531 habitatges acabin aquest any.

L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat la construcció de 7 promocions de parc públic d'habitatge que es troben en diferents fases i que sumen un total de 655 habitatges. El 85% són de lloguer i la resta en fórmules que en garanteixen la titularitat pública com el cohabitatge i el dret de superfície.

Hi ha construïda la promoció delegada d'habitatge cooperatiu de La Chalmeta, amb 32 habitatges. L'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) té en marxa les obres de 3 promocions de 414 habitatges. D'entre aquestes tres, en els pròxims mesos han de finalitzar els treballs d'una promoció de lloguer assequible de 108 habitatges.

El consistori també destaca l'inici d'obres recent de la segona promoció d'habitatge públic més gran de l'Estat, amb 234 habitatges (la primera és Illa Glòries). La tercera promoció pública en obres consta de 72 habitatges dotacionals que han d'acabar aquest 2023.

Hi ha tres edificis privats en construcció que sumen 351 habitatges, dels quals 96 són protegits; dos edificis d'habitatge privat amb llicència i sis més amb llicència en tràmit que sumen 938 pisos, dels quals 378 protegits.

Connexió del passeig de la Zona Franca

Un dels altres punts clau del projecte és la remodelació del passeig de la Zona Franca. L'objectiu és que deixi de ser una barrera en forma d'autopista urbana per esdevenir "un eix de caràcter cívic que cusi els barris de la Marina del Prat Vermell, la Marina de Port i la Font de la Guatlla amb Montjuïc i l'Hospitalet".

S'han recollit propostes en un procés participatiu, que passen per eixamplar voreres, garantir l'accessibilitat i millorar la transversalitat amb la connexió amb Montjuïc i amb la plaça Cerdà i la Zona Franca, entre altres. Ara s'enceta la fase d'estudis previs per acabar definint el projecte.

Connexio Drassanes-Marina. — Ajuntament de Barcelona

El consistori vol crear en aquesta línia una nova connexió amb carril bus i carril bici per unir la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca amb Ciutat Vella i el centre de la ciutat. Es tracta d'una mesura presa després que l'Estat acceptés les al·legacions de l'Ajuntament i el Port perquè la Ronda Litoral no s'ampliés. Es pretén fer un corredor urbà de transport públic i carril bici pel viari del port que vagi des de la plaça de les Drassanes fins al passeig de la Zona Franca.

CAP, escola bressol i espais verds

Entre els nous equipaments pels veïns destaca una escola bressol municipal per a entre 100 i 150 infants. El consistori també vol crear un centre de dinamització d'infants i adolescents amb inici d'obres el 2024. Està prevista a la segona promoció de 234 habitatges de l'IMHAB, les obres de la qual haurien d'acabar el tercer trimestre del 2025.

El consistori també ha iniciat els treballs amb el Consorci Sanitari de Barcelona per a la cessió del sòl per a un centre d'atenció primària (CAP). També es projecta un institut-escola, entre altres equipaments.

El projecte del Parc de les Tretze Roses. — Ajuntament de Barcelona

Entre els espais verds destaca el Parc de les Tretze Roses, entre els carrers de Pontils, Ulldecona, Cal Cisó, Ferro i Arnès. Les obres van començar l'estiu passat i tindrà dos prats i dos jardins, s'hi plantaran fins a 220 arbres i s'instal·laran elements de joc i espais d'estada amb bancs i cadires.

El pressupost és d'uns 5,35 milions i suposarà una superfície verda de 21.000 m2. Aquesta s'ampliaran finalment fins als 23.900 m2 quan es desenvolupi un dels sectors a tocar.

També s'estan impulsant infraestructures ambientals modernes. Es tracta de la xarxa d'ecoenergies i la xarxa d'aigües regenerades.