Barcelona instal·la tres sistemes per crear ombra al parc del Fòrum, la plaça Comercial i la rambla Badal

L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat tres sistemes per crear ombra a la plaça Comercial (Ciutat Vella), el Parc del Fòrum (Sant Martí) i a la Rambla Badal (Sants- Montjuïc). Es tracta dels prototips guanyadors del repte Generació d'ombratge efímer a l'espai públic, impulsat pel consistori i la Fundació BIT Habitat al juny de l'any passat.

Els nous espais ocupen aproximadament 500 metres quadrats i són modulars, flexibles i adaptables a diferents entorns urbans. Així ho ha explicat la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, que ha dit que els prototips es monitoraran durant els pròxims quatre mesos, fins a l'octubre.

Són espais que s'han pensat amb la voluntat de crear zones de socialització durant els mesos d'estiu

L'Ajuntament va anunciar les solucions guanyadores el passat novembre i des de llavors els equips s'han dedicat a fabricar els prototips de les estructures, que han de contribuir a reduir la calor en zones o espais on no es pot plantar arbres ni altres tipus d'infraestructures verdes. De la mateixa manera, són espais que s'han pensat amb la voluntat de crear zones de socialització per aquells que romanen a la ciutat durant els mesos d'estiu.

Bonet ha insistit que les tres propostes estan pensades per a poder-se "instal·lar i desinstal·lar", i que, en el cas que funcionin, el consistori es plantejarà replicar-les en altres punts de la ciutat. Les estructures, segons ha subratllat, són lleugeres, no requereixen la modificació de l'espai públic i s'han muntat en menys d'una setmana.

Per a aquesta convocatòria, el consistori ha invertit 300.000 euros, una xifra que ha permès cofinançar el 80% del pressupost total dels projectes. Cadascuna de les solucions ha rebut un suport aproximat de 100.000 euros per a desenvolupar el prototip.

Els prototips guanyadors

Mar d'ombres, del pol cooperatiu BATEC, és un dels projectes guanyadors de la iniciativa impulsada per l'Ajuntament. El prototip s'ha instal·lat davant el museu Blau de Barcelona i dona ombra a 450 m2. Els seus creadors, segons han indicat aquest dilluns en roda de premsa, no van voler "inventar-se res nou", sinó que van aprofitar estructures ja existents per dur a terme el projecte. L'ombra d'aquest espai prové de 3 grans naus en forma d'hivernacle, recobertes amb canyes de fusta. Una superfície que, segons han dit, podran modificar en un futur per afegir panells fotovoltaics o plantes.

A la plaça Comercial, davant del Born, s'hi ha instal·lat Oasis. Ombra per a tothom, un prototip que incorpora la natura com un "element clau" en el seu disseny. Denvelops i Eurecat, líders del projecte, han explicat que l'ombra simula "fulles d'arbres que es mouen amb el vent" i que l'objectiu era integrar l'espai a l'entorn. La mobilitat dels elements de la instal·lació, tal com han insistit, no només afavoreix "l'aparença visual", sinó que millora la seva resistència al vent.

La darrera instal·lació, A l'ombra del trencadís, és un projecte presentat per l'estudi Arquitectura de Contacte, i s'ha ubicat a la rambla de Badal. En concret, consta de diferents "mòduls prefabricats", que faciliten la mobilitat i la transformació de l'espai. La iniciativa, igual que la resta, s'ha construït en base de materials sostenibles i reciclables, que redueixen l'impacte mediambiental que aquests tenen en la seva producció.