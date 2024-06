L'àrea de Barcelona dobla els refugis climàtics: ja n'hi ha 186 distribuïts en 24 municipis

La xarxa metropolitana de refugis climàtics es dobla aquesta temporada d'estiu i arriba als 186 distribuïts en 24 municipis de l'entorn de Barcelona, onze més que l'any passat. Es tracta principalment d'equipaments públics, un total de 115, a més d'uns 53 parcs i 18 piscines municipals. L'objectiu és donar servei a fins a 556.181 persones vulnerables que es troben a 10 minuts caminant d'aquests espais, el 84% de la població de la xarxa.

Per respondre a la demanda registrada l'agost de l'any passat, enguany es reforçarà el servei s'obriran 68 equipaments entre setmana, 24 en dissabte i 24 en diumenge. La xarxa metropolitana tindrà 21 espais a Sant Cugat del Vallès o Cornellà de Llobregat, 14 a Cerdanyola del Vallès, 12 a l'Hospitalet de Llobregat o 11 a Badalona. Tot plegat ho ha detallat aquest dijous Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Es tracta d'indrets on els usuaris podran estar amb una temperatura adequada i tindran aigua a disposició, especialment enmig de les calorades estiuenques. Hi ha tres tipus de refugis climàtics: els centres cívics i biblioteques, que ja tenen sistemes de refrigeració amb espais de confort: els parcs de l'àrea metropolitana amb ombra i llocs d'estada; i les piscines municipals, que la Generalitat va establir que també podien ser-ho.

Evolució del nombre de refugis climàtics. — AMB

Per a fer difusió dels espais disponibles, s'oferiran tallers, es formarà 80 prescriptors dels equipaments, es faran activitats, i s'informarà a través de la pàgina web de l'AMB, per arribar al màxim d'usuaris dels espais comuns. El responsable ha assegurat que treballen per incorporar en un futur espais privats a la xarxa de refugis, sense que això hagi de comportar un consum per part de l'usuari.

'Operació calor' a Sabadell

Més enllà dels municipis més propers a la ciutat de Barcelona, la resta de localitats ja planifiquen algunes actuacions per minimitzar l'impacte de les altes temperatures entre la població. És el cas de Sabadell, que té una vintena d'equipaments municipals climatitzats, i que ha presentat els eixos d'actuació a la ciutat durant els mesos més càlids, en l'anomenada Operació calor.

L'Ajuntament impulsarà una experiència pilot per instal·lar estructures de tendals als patis de les escoles per generar espais d'ombra i que aquests es mantinguin de forma fixa, amb una primera actuació a l'Escola Joaquim Blume, entre altres mesures. En cas de temperatures extremes, diferents espais de la ciutat disposaran de punts d'hidratació addicionals, que s'afegirien a les més de 200 fonts públiques per beure.