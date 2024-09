Barcelona es mobilitza contra la "normalització del genocidi" a Palestina i assenyala els seus "còmplices"

En el marc de la vaga general convocada arreu de l'Estat espanyol per protestar contra el genocidi a Palestina, centenars de persones s'han congregat aquest divendres a Barcelona per denunciar els "còmplices" d'Israel i els crims que s'estan cometent a l'Orient Mitjà. La marxa ha arrencat a les sis de la tarda a Jardinets de Gràcia.

Els manifestants han baixat passeig de Gràcia mentre cridaven consignes com "Israel, assassina. Europa patrocina". De fet, una de les principals denúncies ha estat que l'Estat espanyol no ha trencat relacions diplomàtiques ni comercials amb Netanyahu malgrat el "gest simbòlic" del reconeixement de Palestina.



Les entitats que han convocat la marxa han reclamat que els diners que es destinen a la indústria armamentística serveixin per a "fer efectius drets socials" com l'habitatge, la sanitat o l'eduació. En aquest sentit, han exigit la "desmilitarització" de la zona i que es trenquin els vincles comercials "per fer pressió al règim sionista".

El portaveu del sindicat CGT Catalunya pel 27-S, Maurici Victory, i la secretària d'acció sindical de la mateixa entitat, Maribel Ramírez, han apuntat que el que està succeint a l'Orient Mitjà no és un conflicte bèl·lic, sinó que és una "agressió directa" d'Israel contra un territori palestí que "no té cap capacitat" militar. Segons Victory, "les víctimes estan clares", en referència a les dades d'un informe que eleva el nombre de morts directes i indirectes fins a 186.000.



Així mateix, el portaveu ha expressat que l'objectiu de la vaga és que "no es deixi de parlar de Palestina, que no es normalitzi el genocidi i que trenquem el silenci mediàtic".



Protestes al llarg de tot el dia

A banda de la manifestació unitària als Jardinets de Gràcia, al llarg de tot el dia s'han convocat diverses accions arreu de la ciutat. A banda dels piquets a la Universitat de Barcelona (UB), aquest matí centenars de persones han tallat l'avinguda Diagonal, a l'altura de Palau Reial. En un principi els manifestants, la majoria joves, només avançaven pel tram central de la carretera, però després també pel lateral, tallant la circulació del tramvia.



La marxa ha avançat en direcció Francesc Macià, però ha baixat per Gran Via Carles III i s'ha aturat al consulat d'Israel, tot just al costat del centre comercial El Corte Inglés. El consulat estava protegit pels Mossos d'Esquadra i els manifestants només han sacsejat una tanca davant l'edifici, sense anar més enllà. Han continuat caminant fins a la plaça del Sòl de Baix, a Les Corts, on s'ha desfet la comitiva sense complicacions.

Durant la protesta s'han escoltat consignes de "Free Palestine", "Israel estat assassí", "Del riu al mar, Palestina guanyarà" o "Israel assassina, Starbucks patrocina". Els manifestants, de fet, han pintat un establiment de la cadena de cafeteries que hi ha a l'avinguda Diagonal.