Barcelona nomena Carmen Zapata com a Comissionada de la Nit

Carmen Zapata serà la nova Comissionada de la Nit de Barcelona amb voluntat de conciliar i harmonitzar l'economia i el dret al descans. Segons ha detallat l'Ajuntament aquest dijous, el seu objectiu serà desenvolupar un model de Governança de la nit per "reforçar i donar un major impuls a les polítiques municipals vinculades a la vida nocturna". L'aposta vol facilitar el diàleg i la col·laboració entre els diferents interessos que estan involucrats en la vida nocturna de la ciutat. A més, s'ha signat un decret que crea el Consell de la Nit.

La posada en marxa d'un òrgan de governança nocturna és una de les accions acordades en el Pla d'acció sorgit de la Taula ciutadana per una nit cívica i segura, i Zapata l'haurà de coordinar i executar. També dissenyarà i executarà l'estratègia nocturna que serveixi per donar resposta a les necessitats dels ciutadans, i identificarà la necessitat d'actualitzar les polítiques públiques i les normatives vinculades a la vida nocturna. El càrrec no tindrà competències en seguretat.

A escala mundial, existeixen més de 50 ciutats que ja compten amb sistemes de governança nocturns. "Constitueixen instàncies proactives i permanents de diàleg entre tres actors fonamentals: representants de l'economia nocturna de la ciutat, els residents i l'administració pública", segons detalla el consistori en una nota. No hi ha cap ciutat a l'Estat que disposi d'un model de governança nocturna.

Sense funcions de seguretat

El nou comissionat no tindrà atribucions en matèria de seguretat. "No és la meva competència fer polítiques de nit ni patrullar", ha dit Zapata, que des del 2006 era gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. El nou càrrec dilueix doncs de la creació de la figura d'alcalde de nit, com s'havia plantejat inicialment. La responsable ha admès que prefereix la figura de comissionada.

Alhora, també ha apuntat que no és la seva competència "fer polítiques de nit ni patrullar". "El comissionat de nit no és un comissionat de seguretat, tampoc ho és estrictament de convivència", ha afegit el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle. A més, ha considerat que seria fer "reduccionisme" centrar les funcions en l'àmbit de la seguretat.

Carmen Zapata, Comissionada de la Nit a Barcelona, amb un clauer de Batman que li ha regalat Collboni. — Blanca Blay / ACN

Consell de la Nit de Barcelona

A més del nomenament, l'alcalde Jaume Collboni ha signat també el decret per posar en marxa el Consell de la Nit, un òrgan de participació i diàleg amb representació d'entitats, associacions professionals, grups polítics, àrees de l'Ajuntament i altres institucions i administracions. L'objectiu és compartir i coproduir les propostes d'actuació relacionades amb la vida nocturna des d'un enfocament preventiu. Com a òrgan executiu, també s'ha creat via decret la Comissió Permanent del Consell de la Nit.

El perfil de Zapata

Carmen Zapata té estudis en Dret i Comunicació i Mitjans, i és una ponent habitual en col·loquis i debats especialitzats en la indústria de la música. Amb més de dues dècades de trajectòria professional, ha assumit diversos rols de lideratge i s'ha destacat com a defensora activa de la tasca cultural de les sales de música, de la igualtat de gènere i la diversitat en el sector. Des del 2006 ha estat gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. És sòcia fundadora i expresidenta de l'Associació de Dones de la Indústria de la Música.