Barcelona podrà restringir el trànsit privat a la Barceloneta durant la Copa Amèrica

L'Ajuntament de Barcelona preveu la possibilitat de restringir el trànsit de vehicles privats al barri de la Barceloneta durant els dies de la competició de la Copa Amèrica de vela. Això no obstant, els veïns i treballadors de la zona podran acreditar els seus vehicles per poder-hi accedir. Ho preveu el pla de mobilitat del consistori i el Port de Barcelona, elaborat de manera conjunta amb l'organització de la Copa Amèrica, presentat aquest dilluns.

A més, també es contempla que es reforçarà el transport públic i s'augmentaran les places d'aparcament per a motos i bicicletes. Com a mesura complementària, durant els 39 dies de competició que hi haurà en poc més de dos mesos (entre el 22 d'agost i el 27 d'octubre) s'habilitaran autobusos llançadora des de dos aparcaments dissuasius a la Fira de Barcelona i el Fòrum.

El gerent de Mobilitat de l'Ajuntament, Xavier Paton, assegura que la prioritat és que els espectadors es desplacin a la zona a peu i en transport sostenible, és a dir, transport públic, bicicleta o vehicles de mobilitat personal. En principi, el vehicle privat només es restringirà quan hi hagi molt volum d'assistents al barri de la Barceloneta. I sempre s'autoritzarà el pas de veïns i treballadors acreditats, motos, bicis, taxis, VTC, serveis, emergències i distribució de mercaderies.

Amb una vintena de mesures, el pla de mobilitat vol donar resposta a la previsible afluència de persones per la zona. La competició se celebrarà en un camp de regates que va de la platja de Sant Sebastià a la del Bogatell. Habitualment les regates entre els grans velers es faran els dimecres, divendres i caps de setmana de 2 a 4 de la tarda, però podrà variar en funció de les condicions meteorològiques i el propi sistema de competició.

L'afectació de la Copa Amèrica

Tot i els 39 dies amb competicions, bona part del front litoral de la ciutat (de la Barceloneta al Fòrum) tindrà esdeveniments vinculats a l'esdeveniment i zones d'estada per als fans amb activitats o pantalles gegants. Es preveu que l'assistència més gran es produeixi a l'octubre, durant les finals de la competició. S'intentarà evitar que hi hagi competició per la Diada de l'11 de setembre i del 20 al 24 de setembre, Festes de la Mercè.

Els equips participants a la Copa Amèrica de vela tindran la seva base al Port Vell, on s'habilitaran diverses zones per seguir les regates, a més d'un village al Moll de la Fusta amb accés gratuït. El nou Port Olímpic també acollirà visitants, obrint aquest estiu després d'una profunda transformació.

Principals espais de la Copa Amèrica. — Ajuntament de Barcelona

Per afavorir els desplaçaments a peu, s'instal·laran 5 mapes d'ubicació i 25 torretes informatives, i s'ampliaran i milloraran alguns passos de vianants, així com alguns semàfors. El consistori calcula que el moviment de persones per la zona serà similar al de la revetlla de Sant Joan o les festes de la Mercè. L'Ajuntament assegura que la Copa Amèrica no afectarà l'ús habitual de les platges.