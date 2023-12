Barcelona proposa dedicar un carrer i una estàtua al Floquet de Neu

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat aquest dimarts elevar a la Ponència del Nomenclàtor que la capital catalana tingui un carrer en record al goril·la albí Floquet de Neu. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ha donat llum verda per unanimitat a una proposta presentada pel Partit Popular.

D'altra banda, també s'ha acordat trobar una ubicació per tal de col·locar una estàtua en el seu record. "Ha marcat moltes generacions de barcelonins", resa el text presentat pels populars sobre el Floquet de Neu aquest dimarts. Aquest homenatge al carismàtic animal és una reivindicació que es remunta a la promesa l'any 2003 de l'alcalde Joan Clos, després de la mort del primat.

El regidor popular Víctor Martí ha reivindicat que va convertir Barcelona en un símbol i és "memòria històrica" de la ciutat. També ha defensat que el seu cas va "generar consciència" sobre la protecció d'espècies en perill d'extinció, i ho ha deslligat d'ideologies. "El seu blanc va il·luminar la infantesa i la joventut d'unes quantes generacions", ha dit celebrant l'aprovació de la proposició.

Critiques sobre el colonialisme

Tot i la unanimitat davant la proposta i coincidir que ha estat una figura emblemàtica per la ciutat, hi ha hagut un intens debat sobre la història del Floquet de Neu, lligada al passat colonialista d'Espanya. PSC, BComú i ERC han considerat que aquest espai a la ciutat hauria d'anar lligat a una explicació en aquest sentit, i que no es pot "blanquejar el passat colonial barceloní", en paraules dels comuns.

Tot i això, el regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha considerat que no se li pot negar l'homenatge, puix és l'animal qui seria la "víctima" d'aquest colonialisme. "A més, tampoc se sap massa bé quin hauria estat el seu futur en llibertat, atès que la seva raresa genètica no és segur que li hagués donat una vida fàcil", ha justificat. Considera que el més lògic seria que l'espai per una hipotètica estàtua s'ubiqués al Zoo de Barcelona.

La polèmica ja va arrencar realment a principis de 2022, quan l'Ajuntament de Barcelona va rebutjar una proposta per fer un Floquet de Neu robòtic de tres metres d'alçada, amb un cost d'1,5 milions d'euros. El Consell d'Art Públic considerava que "va ser el resultat del colonialisme a Guinea Equatorial". "No podem ni volem convertir-lo en una mena de King Kong electrònic", ha dit Marcé sobre aquesta proposta passada "que no ha estat afortunada".

D'altra banda, cal recordar que recentment Barcelona ha decidit dedicar un mirador al cantant Freddie Mercury i a la soprano Montserrat Caballé. La Ponència del Nomenclàtor va donar llum verda a ubicar-lo en un nou espai entre el carrer Castillejos i la plaça de les Glòries. A més, també ha aprovat crear la plaça dels Fotògrafs Català, la plaça de Nelson Mandela i la plaça Josep Fontana.