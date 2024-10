Barcelona subvencionarà amb 2,5 milions en quatre anys l'espai central del cooperativisme a la capital catalana

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una subvenció de 2,5 milions d'euros entre els anys 2024 i 2027 per l'impuls del Bloc4BCN de Can Batlló. La comissió de govern ha donat llum verda al conveni amb l'Associació Bloc 4, que se n'ocupa de la gestió. L'objectiu és fer créixer el cooperativisme i l'Economia Social i Solidària (ESS), apropar-los a la ciutadania i contribuir a la innovació i al seu enfortiment. Es tracta d'una aposta per impulsar el projecte com "el gran pol d'Europa del cooperativisme", detalla el consistori en una nota.

En concret, la subvenció busca desenvolupar el programa d'activitats previst a l'espai entre aquest any i el 2027 i, especialment, donar suport a la posada en marxa de l'espai, que està en funcionament des de principis d'aquest any. Es preveu poder consolidar la cartera de serveis i augmentar de forma progressiva el percentatge de cofinançament a través de la generació de recursos propis.

Els 2,5 milions que aportarà l'Ajuntament al desenvolupament del projecte en aquests quatre anys representen el 54% del seu cost total (4,6 milions) i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en finançarà el 28% (prop d'1,3 milions), mentre la generació de recursos propis permetrà arribar al 100% dels costos. L'ESS ha guanyat múscul a Barcelona, on ha registrat un creixement del 10% en cinc anys, destaca el consistori.

L'Associació Bloc 4

Les obres de rehabilitació de l'edifici estan enllestides des del mes de novembre de l'any passat, i han suposat una inversió de 10,3 milions per part de l'Ajuntament, que ha cedit l'antiga nau fabril a l'Associació Bloc 4. Es tracta d'una entitat participada per les principals agrupacions de referència del cooperativisme i l'ESS a la ciutat: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i l'Associació Coòpolis.

La rehabilitació ha permès aconseguir 4.500 m2 dedicats al desplegament i l'enfortiment de l'ESS de Barcelona i de Catalunya. L'espai té capacitat per encabir més de 60 projectes del cooperativisme i l'ESS. Estan vinculats amb tecnologia i digital, atenció i cura de les persones, energia, habitatge, mobilitat, cultura, turisme i tèxtil sostenible, comerç de proximitat i alimentació sostenible i l'agroecologia.

El gener del 2023, Ajuntament i Generalitat van firmar l'acord marc de col·laboració per fomentar l'ESS per cooperar en les polítiques públiques dirigides a impulsar aquest àmbit. El Bloc4BCN és un dels deu projectes de ciutat inclosos en l'Estratègia de l'Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 i "una oportunitat per estendre a nivell de Catalunya alguns dels serveis i accions que s'impulsaran a Barcelona".