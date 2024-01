El Centre de Promoció del Cooperativisme de Barcelona entrarà en funcionament el primer trimestre del 2024

El Centre de Promoció del Cooperativisme i l'Economia Social i Solidària de Barcelona, conegut com el Bloc4BCN, ha acabat les obres de rehabilitació i adequació de l'edifici després de dos anys i mig d'iniciar els treballs. L'espai entrarà en funcionament el primer trimestre del 2024 i ha suposat una inversió de 10,3 milions per part de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta del major pol de promoció del cooperativisme d'Europa.

L'espai, de 4.500 m2 i ubicat a l'antiga nau fabril de Can Batlló, té capacitat per encabir més de 60 projectes empresarials vinculats a tecnologia i digital, atenció i cura de les persones, energia, habitatge, mobilitat, cultura, turisme i tèxtil sostenible, comerç de proximitat i alimentació sostenible i agroecologia. L'equipament també disposarà de serveis de Barcelona Activa.

Un projecte públic-cooperatiu-comunitari

El Bloc4BCN és un projecte públic-cooperatiu-comunitari finançat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que s'emmarca dins de l'Estratègia d'Economia Social i Solidària de Barcelona 2030 i el Programa Economia Social de la Generalitat. L'Associació Bloc4, una entitat participada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i l'Associació Coòpolis, serà l'encarregada de gestionar l'espai.

Tant el Govern de la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona contribuiran al finançament de l'activitat al Bloc4BCN a través de diversos programes. El seu objectiu és contribuir al desenvolupament i la transformació socioeconòmica de Barcelona i de tot el territori català a través de la sensibilització i la promoció del cooperativisme, la incubació i acceleració de cooperatives, la intercooperació, la connexió local i internacional i l'aliança amb altres agents culturals, educatius i empresarials.

El projecte inclou quatre apartats que s'adapten a les necessitats de les entitats: la incubació, que és l'espai per a projectes col·lectius de nova creació amb menys de tres anys de vida que necessiten un acompanyament inicial; el programa d'acceleració, destinat a cooperatives de fins de sis anys de vida que necessiten aprofundir un punt concret del seu negoci o model d'empresa; el programa d'intercooperació, que s'adreça a cooperatives i entitats de l'economia social i solidària que busquen generar un centre estratègic per a desenvolupar nous serveis i mercats; i els espais de tallers semiindustrials, que són per a projectes que necessitin un lloc equipat que s'ajusti a les seves necessitats.

També acollirà serveis de Barcelona Activa

L'equipament disposarà també de serveis de Barcelona Activa. D'una banda, hi haurà una antena de proximitat sota el nom de Sants-Montjuïc Activa, amb programes específics de suport a l'ocupació i l'activitat econòmica del districte. Així, s'acompanyarà persones en situació de desocupació, amb especials dificultats per trobar feina, persones migrades o en situacions de vulnerabilitat.

També hi haurà serveis de Barcelona Activa d'acompanyament a l'economia social i les cooperatives en lògica ciutat que complementaran altres serveis de Bloc4BCN. Els serveis de Barcelona Activa especialitzats en Economia Social de formació i acompanyament durant 2023 van atendre més de 4.000 persones i 400 projectes.